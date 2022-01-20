В Москве после фотосессии возле Соборной мечети возбуждено уголовное дело

Уголовное дело после скандальной съемки возле Соборной мечети возбудило ГУ СКР по Москве. Дело завели по части 1 статьи 148 УК РФ - нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Следствие считает, что группа нарушителей, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней - мусульманской мечетью, публично совершила действия, которые выражали явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Напомним, что на фото и видео, которые появились в соцсетях, девушка демонстрирует нижнее белье в распахнутом пальто, при этом на ней еще и никаб. Фотосессия происходит на фоне Соборной мечети, что на проспекте Мира. Личность автора установили - это Мария Катанова.