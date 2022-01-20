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20.01.2022 01:05
Рубрика: Экономика

В Москве заменят более 2,2 тысячи лифтов

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 12(8660)
В столице стартовал новый этап замены лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта. Всего до конца года запланировано поменять 2,2 тысячи подъемников. Где и какие поставят новые механизмы, выяснил корреспондент "РГ". Москва - единственный город в стране, где лифты в жилых домах меняют за счет городского бюджета строго в год окончания у них 25-летнего срока эксплуатации.

Отчасти это связано с тем, что в городе работает более четверти от всех лифтов страны. Вопрос же безопасности здесь стоит на первом месте. Как рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в конце прошлого года город составил план работ по замене подъемников и объявил конкурс среди организаций, которые готовы подключиться к этой работе. Потом были выбраны подрядчики. На этой неделе работы по замене лифтового оборудования уже начались. Всего до конца года на территории всех округов заменят 2,2 тысячи подъемников.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Основную замену оборудования планируется провести в панельных и монолитных домах постройки конца 1990-х годов, а также в жилье рубежа 1960-1970-х годов. Таких домов больше всего в южной части города. Лидером по количеству замененных подъемников станет юго-восток города. Здесь замене подлежат 400 лифтов. На втором месте по обновлению станет юг города, где установят 350 новых подъемников, а еще 315 подъемных механизмов - в домах юго-запада города. Говоря, как организованы работы, заммэра рассказал: "Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Все новое оборудование произведено в столичном регионе, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе фонда капремонта столицы, почти во всех домах, где меняют лифты, замене подлежит и оборудование шахты: лебедки, противовесы и ограничители скорости подъемников. Полное обновление оборудования позволяет избежать возникновения порожков при остановке кабины на этаже, она останавливается точно вровень с полом этажа.

"Увеличится и скорость движения кабины до 1 м/с. Движение становится практически бесшумным и плавным и, что важно, еще более безопасным, - объяснил "РГ" начальник управления лифтового хозяйства Фонда капитального ремонта Москвы Юрий Зинченко. - Двери подъемников оборудованы встроенной системой инфракрасного контроля, которая не позволяет створкам закрыться, если в проеме пассажир или предмет. В домах, где позволяет конструктив дома, дверной проем лифта увеличен до 700 мм, а иногда и до 800 мм, благодаря установке безопасных телескопических дверей. Мамам с колясками будет значительно удобнее входить и выходить из такой кабины. С 2019 года все лифты, устанавливаемые в рамках столичной программы капремонта, отвечают единому стандарту и с точки зрения эстетики, и комфорта. Во всех лифтах есть поручни, зеркало. Панель управления выполнена из нержавеющей стали, кнопки - с увеличенной площадью нажатия и шрифтом Брайля. Во всех лифтах есть цветной TFT-дисплей с указанием этажа и направления движения, а также речевой информатор. Во время движения эти лифты радуют горожан приятной музыкой".

В Москве лифты меняют за счет городского бюджета

Как сообщил Зинченко, самый большой объем работ пройдет в доме 5 по Жулебинскому бульвару. Здесь заменят все 22 лифта, установленные в строении. А в девятиэтажном доме-флейте длиной 515 метров заменят половину лифтов. Этот самый длинный дом в городе возвели в 1969 году.

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