В Москве заменят более 2,2 тысячи лифтов

В столице стартовал новый этап замены лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта. Всего до конца года запланировано поменять 2,2 тысячи подъемников. Где и какие поставят новые механизмы, выяснил корреспондент "РГ". Москва - единственный город в стране, где лифты в жилых домах меняют за счет городского бюджета строго в год окончания у них 25-летнего срока эксплуатации.

Отчасти это связано с тем, что в городе работает более четверти от всех лифтов страны. Вопрос же безопасности здесь стоит на первом месте. Как рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в конце прошлого года город составил план работ по замене подъемников и объявил конкурс среди организаций, которые готовы подключиться к этой работе. Потом были выбраны подрядчики. На этой неделе работы по замене лифтового оборудования уже начались. Всего до конца года на территории всех округов заменят 2,2 тысячи подъемников.

Основную замену оборудования планируется провести в панельных и монолитных домах постройки конца 1990-х годов, а также в жилье рубежа 1960-1970-х годов. Таких домов больше всего в южной части города. Лидером по количеству замененных подъемников станет юго-восток города. Здесь замене подлежат 400 лифтов. На втором месте по обновлению станет юг города, где установят 350 новых подъемников, а еще 315 подъемных механизмов - в домах юго-запада города. Говоря, как организованы работы, заммэра рассказал: "Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Все новое оборудование произведено в столичном регионе, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе фонда капремонта столицы, почти во всех домах, где меняют лифты, замене подлежит и оборудование шахты: лебедки, противовесы и ограничители скорости подъемников. Полное обновление оборудования позволяет избежать возникновения порожков при остановке кабины на этаже, она останавливается точно вровень с полом этажа.

"Увеличится и скорость движения кабины до 1 м/с. Движение становится практически бесшумным и плавным и, что важно, еще более безопасным, - объяснил "РГ" начальник управления лифтового хозяйства Фонда капитального ремонта Москвы Юрий Зинченко. - Двери подъемников оборудованы встроенной системой инфракрасного контроля, которая не позволяет створкам закрыться, если в проеме пассажир или предмет. В домах, где позволяет конструктив дома, дверной проем лифта увеличен до 700 мм, а иногда и до 800 мм, благодаря установке безопасных телескопических дверей. Мамам с колясками будет значительно удобнее входить и выходить из такой кабины. С 2019 года все лифты, устанавливаемые в рамках столичной программы капремонта, отвечают единому стандарту и с точки зрения эстетики, и комфорта. Во всех лифтах есть поручни, зеркало. Панель управления выполнена из нержавеющей стали, кнопки - с увеличенной площадью нажатия и шрифтом Брайля. Во всех лифтах есть цветной TFT-дисплей с указанием этажа и направления движения, а также речевой информатор. Во время движения эти лифты радуют горожан приятной музыкой".

В Москве лифты меняют за счет городского бюджета

Как сообщил Зинченко, самый большой объем работ пройдет в доме 5 по Жулебинскому бульвару. Здесь заменят все 22 лифта, установленные в строении. А в девятиэтажном доме-флейте длиной 515 метров заменят половину лифтов. Этот самый длинный дом в городе возвели в 1969 году.