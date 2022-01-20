В Москву идет сильное похолодание

В ближайшие дни в Москве резко похолодает до минус 15 градусов. Об этом свидетельствует семидневный прогноз Гидрометцентра РФ.

До конца недели характер погоды не изменится. Как и сейчас температура не будет опускаться ниже 7 градусов ниже нуля, в отдельных районах ожидается небольшой снег. Но уже с понедельника горожане ощутят похолодание.

Например, 24 января ночью ожидается до минус 13, а днем - до минус 10. В ночь на вторник и среду столбики термометров покажут минус 14-15 градусов, днем - около 12.