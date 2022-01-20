Новости

В Молдавии ввели режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса 12:43
СМИ: Худрук "Современника" Рыжаков повторно госпитализирован с COVID 12:36
"Черные банкиры" в Москве заработали на обналичивании денег 48 млн рублей 12:35
ФСБ накрыла сеть криптоферм в Дагестане с оборудованием на 500 млн 12:30
Депутат оценил призыв Зеленского к санкциям против России 12:29
Захарова: РФ и Беларусь вынуждены реагировать на наращивание сил НАТО у общих границ 12:25
В Подмосковье из-за "омикрона" нагрузка на врачей выросла в пять раз 12:08
В Минцифры прокомментировали разработку госстандарта для "умного дома" 12:06
Названы округа Москвы, где сильнее всего подорожали новостройки 12:03
Захарова: НАТО хочет превратить космос в арену боевых действий 11:58
В Подмосковье терапевты переходят на прием больных без записи 11:46
МИД: Заявлениями о планах вторжения РФ на Украину Запад прикрывает свои провокации 11:43
Депутат объяснил, зачем в России вводится маркировка домашних животных 11:40
Путин и Мишустин поздравили худрука Театра им. Вахтангова с юбилеем 11:36
МИД: Самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружие 11:33
Врач рассказала, когда появляются симптомы у зараженных "омикроном" 11:30
Посол: Расследование гибели российских журналистов в ЦАР еще не завершено 11:28
Умерла французская актриса Люсьен Моро 11:26
Ивановские школы эвакуировали после угрозы минирования 11:26
МИД: Лавров и Блинкен обсудят в Женеве предложения по гарантиям безопасности 11:22
Умер режиссер спектакля "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Евгений Арье 11:15
Токио обновил рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом 11:14
Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение онкобольных детей 11:06
2021 год продолжил череду температурных рекордов 10:52
Въезд в центр Петербурга предложили сделать платным 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 11:46
Рубрика: Общество

В Подмосковье терапевты переходят на прием больных без записи

Текст: Ирина Рыбникова

В связи со стремительным распространением коронавирусного штамма "омикрон" подмосковный минздрав принимает дополнительные меры, которые позволят минимизировать время ожидания врача и постановки диагноза жителям с признаками простудных заболеваний. Начиная с понедельника, 24 января, поликлиники региона начнут работать по новым правилам.

Фото: iStock
Врач-терапевт напомнил о важности начать лечение "омикрона" с первых же дней недомогания

С этого дня, как сообщает министерство здравоохранения Московской области, все пациенты с признаками ОРВИ, гриппа, простуды и температурой меньше 38 градусов могут самостоятельно обратиться к терапевту без предварительной записи. Для них будет организована отдельная маршрутизация по поликлиникам, чтобы заболевшие не пересекались со здоровыми посетителями. Врач в этот же день примет всех обратившихся и у каждого возьмет тест на COVID-19. Это позволит избежать ситуаций, когда граждане с легкими признаками заболеваний по нескольку дней ждут врача дома, переживая о том, с какого числа им будет открыт больничный лист.

Плановый осмотр узких специалистов в поликлиниках ограничен - все силы брошены на борьбу с "омикроном". Однако, если неотложная помощь такого специалиста окажется необходима, терапевт направит больного на прием, утверждают в минздраве.

В ведомстве напоминают, что все поликлиники области переведены на ежедневный рабочий режим с 8 утра до 8 вечера.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Несырьевой неэнергетический экспорт России в 2021 году установил рекорд
В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку домашних животных
Премьер-министр Финляндии считает маловероятным вступление в НАТО
Александр Рар: Бербок признала, что Германии нужен российский газ
В Германии расследуют "коронавирусные" выплаты высокопоставленным чиновникам
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе