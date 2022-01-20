В Подмосковье терапевты переходят на прием больных без записи

В связи со стремительным распространением коронавирусного штамма "омикрон" подмосковный минздрав принимает дополнительные меры, которые позволят минимизировать время ожидания врача и постановки диагноза жителям с признаками простудных заболеваний. Начиная с понедельника, 24 января, поликлиники региона начнут работать по новым правилам.

С этого дня, как сообщает министерство здравоохранения Московской области, все пациенты с признаками ОРВИ, гриппа, простуды и температурой меньше 38 градусов могут самостоятельно обратиться к терапевту без предварительной записи. Для них будет организована отдельная маршрутизация по поликлиникам, чтобы заболевшие не пересекались со здоровыми посетителями. Врач в этот же день примет всех обратившихся и у каждого возьмет тест на COVID-19. Это позволит избежать ситуаций, когда граждане с легкими признаками заболеваний по нескольку дней ждут врача дома, переживая о том, с какого числа им будет открыт больничный лист.

Плановый осмотр узких специалистов в поликлиниках ограничен - все силы брошены на борьбу с "омикроном". Однако, если неотложная помощь такого специалиста окажется необходима, терапевт направит больного на прием, утверждают в минздраве.

В ведомстве напоминают, что все поликлиники области переведены на ежедневный рабочий режим с 8 утра до 8 вечера.