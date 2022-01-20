Владимирского экс-налоговика осудили за поборы с подчиненных

Под Владимиром экс-начальник налоговой инспекции осужден за присвоение премий сотрудников.

- Следствие и суд установили, что в 2017 - 2018 годах начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 в Муроме, используя свое должностное положение, оказывая давление, неоднократно давал указания подчиненным сотрудникам о передаче ему части выплаченных им премий, - рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

Всего подчиненные передали начальнику 319 тысяч рублей.

По данным СУ СК, бывший начальник налоговой инспекции признан виновным по трем статьям УК РФ - в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В раскрытии которых принимали участие сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.

В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы (условно) с лишением права два года занимать должности на госслужбе.