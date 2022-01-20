Водоемы начала патрулировать уникальная аэролодка

Гараж столичных спасателей на воде пополнился уникальной аэролодкой. Она способна развивать небывалую скорость, работать даже на Крайнем Севере и поднимать 1,5 тонны грузов.

В арсенале спасателей для работы в зимнее время много плавсредств, а самые востребованные - это катера на воздушных подушках. Эти суда ловко, хоть и шумно, перемещаются по ледяной глади или воде. Максимальная скорость таких лодок не превышает 60 километров в час. Для городских озер и прудов достаточно, но для речных просторов или водохранилищ - маловато. Новая лодка, надеются спасатели, со скоростью 140 километров в час и на льду, и по воде, и по болотам, и даже по ледяным торосам будет тем, что нужно. Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков, на этой лодке "Север 650К" можно доставлять спасателей к месту происшествия и проводить поисково-спасательные операции. Она, в частности, оснащена лебедкой грузоподъемностью 1,5 тонны, которая может в случае необходимости поднять какую-то тяжесть.

Несмотря на то что производитель рекламирует модель "для любителей высококлассного отдыха", такой вездеход на воде, по мнению специалистов, поможет Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах еще и сократить время прибытия к месту ЧП на воде. Напомню, сейчас при федеральном нормативе 10 минут в Москве он не превышает 6,5 минуты в зоне ответственности поисково-спасательной станции.

Новая лодка находится в арсенале станции "Ленинские горы". Спасти она еще никого не успела, но место ее дислокации оправдано. На этом участке Москвы-реки образуется большое количество ледяных торосов из-за движения прогулочных теплоходов ледового класса. "Наша задача не только выполнять обычную работу по спасению, но и протестировать судно. Пока оно показывает высокую эффективность, повреждений от преодоления ледяных неровностей нет, морозы выдерживает, - рассказал "РГ" начальник поисково-спасательной станции "Ленинские горы" Алексей Петров. - Лодка просторная, длиной более 7 метров. Места в каюте достаточно для размещения 8 человек (включая спасательную команду), а также необходимого снаряжения для оказания помощи. Например, в зависимости от сезона здесь можно разместить водолазное снаряжение, гидрокостюмы, надувное устройство спасения из ледяной полыньи, спинальный щит, спасательные круги и жилеты и медицинскую укладку для оказания первой помощи".

Есть у лодки и другие особенности. Как уточнил "РГ" старший преподаватель учебного центра ГО и ЧС Москвы Станислав Песков, для управления ею нужно пройти специальную подготовку. Первых 20 судоводителей в течение трех дней обучали специалисты предприятия-изготовителя. По итогам тестирования нового корабля до конца года будет принято решение о закупке дополнительных экземпляров. В этом году зима пока балует спасателей минимальным количеством происшествий. Так, если минувшей зимой с декабря до середину января было зафиксировано 8 происшествий на воде, то с начала этой зимы всего 2.