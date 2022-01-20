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Рубрика: Общество

Готова ли лесная отрасль поддержать тренд экологической нейтральности

Текст: Иван Мелехов (эксперт рынка, компания FINEX)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 12(8660)
Тренд экологической нейтральности и поддержки окружающей среды все больше и больше распространяется на российском рынке. Западные компании уже давно предъявляют высокие требования к поставщикам и стандартам качества их продукции. Одним из таких требований является, например, наличие сертификата EPD (Environment product declaration), то есть экологической декларации продукции, в которой представлены количественные показатели общего воздействия продукта/материала на окружающую среду в процессе всего жизненного цикла продукта.

EPD готовится на основе стандарта ISO 14025 и является общепризнанной методикой по всему миру. Наличие EPD - важное, а часто и обязательное условие при использовании продуктов на объектах, строящихся по зеленым стандартам. Данный рынок активно растет как в мире, так и в России. По крайней мере, на объектах, которые реализуют западные архитекторы в нашей стране, требования о наличии такой сертификации у поставщиков уже обязательны.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В ЛесЕГАИС зарегистрировались более 20 тысяч пользователей

Считаю, что к обеспечению сырьем российских производителей важно подходить комплексно. В настоящее время отсутствуют меры государственной поддержки лесной сертификации. Здесь необходима четко выстроенная государственная политика. Не все поставщики или лесозаготовители готовы трансформировать свой бизнес и пойти на значительные траты. Они несут существенные издержки на выполнение требований сертифицирующих органов, в частности, ведение заготовок по определенным стандартам. Сейчас сертификационными органами являются иностранные организации, так как на российском рынке такие учреждения попросту отсутствуют. И то, что бизнес платит деньги иностранным компаниям, а не российским аудиторам, не совсем правильно.

Не все поставщики или лесозаготовители готовы пойти на траты для получения экологической декларации

По моему мнению, Российской Федерации необходимо развивать свою сертификацию и создавать собственный сертификационный орган, разрабатывать стандарты и обеспечивать консультационную поддержку бизнеса в этом деле.

В Европе законодательно закреплены ограничение и недопуск нелегальной древесины на рынок. Согласно этим стандартам все клиенты проводят аудит своих поставщиков. Наша компания, как поставщик иностранной для европейских покупателей продукции, неоднократно проходила аудит на соответствие нормативам. Много лет назад мы у себя ввели четкую и прозрачную политику по работе со своими поставщиками, и они предоставляют полную цепочку поставки заготовленной древесины. Внедренная с января 2022 года система Лес ЕГАИС существенно ужесточит государственный контроль сделок с лесом, но при этом упростит отслеживание цепочки заготовки и поставки леса бизнесу. Она практически сведет на нет всех мелких нелегальных изготовителей и позволит добросовестным компаниям работать как на внутреннем, так и внешнем рынках.

Мы в своей компании видим, что спрос на сертифицированную продукцию выше именно у западных покупателей. Они готовы за нее платить больше. Что касается российского потребителя, ему надо привыкнуть к тому, что рынок неизменно трансформируется. Сейчас он идет по пути устойчивого экологического развития. Сертифицированная продукция - это в первую очередь надежность и доверие к производителю.

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