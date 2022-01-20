Новости

Захарова обвинила СМИ в "преступной халатности" за вопросы Байдену 02:43
Байден назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время 01:53
Эпидемиолог Горелов: "Омикрон" особенно опасен для маленьких детей 01:24
Байден пообещал, что локдаунов из-за "омикрона" не будет 00:47
Журналисты в знак протеста ушли с пресс-конференции Макрона 00:14
В Германии расследуют "коронавирусные" выплаты высокопоставленным чиновникам 19.01.2022
В Москве три человека пострадали в ДТП со "скорой помощью" 19.01.2022
Глава делегации РФ в Вене ждет прорыва на переговорах Лаврова и Блинкена 19.01.2022
Шкаплеров и Дубров вернулись на МКС после 7-часового выхода в космос 19.01.2022
Вильфанд предупредил о затяжной метели и скачках давления 19.01.2022
МИД Казахстана: Вооруженные участники беспорядков говорили на других языках 19.01.2022
Президент Ирана совершил намаз в Кремле после встречи с Путиным 19.01.2022
Минцифры приветствовало заключение мирового соглашения по делу о "колдунщиках" 19.01.2022
Врач заявил, что переболевшие "омикроном" не будут защищены от других вариантов вируса 19.01.2022
Глава СК поручил доложить о проверке по факту невозвращения крымским музеям скифского золота 19.01.2022
СМИ: В Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов 19.01.2022
РФ призывает главу ГА ООН созвать брифинг об обеспечении работы организации 19.01.2022
Гинер прокомментировал скандальный ролик ЦСКА 19.01.2022
В Госдуме посоветовали пожилым надевать две маски из-за "омикрона" 19.01.2022
"Яндекс" заключил с ФАС мировое соглашение по антимонопольному делу 19.01.2022
В Сирии 12 бойцов ранены в результате взрыва автобуса внутренних сил САР 19.01.2022
Билл Гейтс заявил о возможных пандемиях страшнее нынешней 19.01.2022
Джокович купил компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса 19.01.2022
Умер митрополит, вернувший икону Тихвинской Богоматери из США в Россию 19.01.2022
Семак рассказал о ситуации с отпуском Дзюбы после матча с "Челси" 19.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 03:27

Держат марку

КНПЗ начал выпуск бензина АИ-100
Текст: Антон Цыкан
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 12(8660)
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, который входит в нефтеперерабатывающий блок НК "Роснефть", начал промышленное производство высокооктанового автомобильного бензина АИ-100 экологического класса 5.
Комсомольский НПЗ обладает высокими технологическими возможностями, которые позволили начать производство новой марки бензина. Фото: ООО "РН-Комсомольский НПЗ" Комсомольский НПЗ обладает высокими технологическими возможностями, которые позволили начать производство новой марки бензина. Фото: ООО "РН-Комсомольский НПЗ"
Комсомольский НПЗ обладает высокими технологическими возможностями, которые позволили начать производство новой марки бензина. Фото: ООО "РН-Комсомольский НПЗ"

Новое топливо имеет уникальную рецептуру, а его эффективность подтверждена результатами квалификационных испытаний Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП).

Бензин АИ-100-К5 предназначен для современных автомобилей, оснащенных форсированными двигателями и системами наддува. Благодаря высокому октановому числу топливо позволяет полностью раскрыть потенциал двигателя и увеличить динамику разгона машины. Кроме того, низкое содержание серы и бензола уменьшает образование нагара на деталях двигателя.

В числе эксплуатационных преимуществ АИ-100 - легкий пуск двигателя автомобиля при низких температурах и экономичный расход топлива (по сравнению с АИ-98).

- Технологи завода совместно со специалистами ВНИИ НП проработали несколько рецептур высокооктанового бензина, выбрана оптимальная, - рассказывает главный инженер ООО "РН-Комсомольский НПЗ" Виктор Юшкин.

Стендовые испытания подтвердили высокие эксплуатационные характеристики АИ-100-К5.

- Испытательная лаборатория НПЗ осуществляет строгий контроль качества всех компонентов бензина и, безусловно, контроль качества товарного продукта на всех этапах производства и отгрузки, - подчеркивает Виктор Юшкин.

Ранее производство АИ-100-К5 начали в Ангарской нефтехимической компании. В европейской части страны данный вид топлива выпускают несколько предприятий "Роснефти": Рязанская НПК, НПЗ "Башнефти", а также Ярославский НПЗ.

Производство новой марки автомобильного бензина свидетельствует о высоких технологических возможностях Комсомольского НПЗ.

Справка

ООО "РН-Комсомольский НПЗ" является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Хабаровском крае и играет ключевую роль в обеспечении регионов Дальневосточного федерального округа нефтепродуктами. Номенклатура выпускаемых товаров включает более 20 наименований: высокооктановые бензины и дизельное топливо экологического класса 5, судовое топливо RMLS 40 с содержанием серы не более 0,5 процента и другие продукты.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Байден назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время
Глава делегации РФ в Вене ждет прорыва на переговорах Лаврова и Блинкена
Эпидемиолог Горелов: "Омикрон" особенно опасен для маленьких детей
Билл Гейтс заявил о возможных пандемиях страшнее нынешней
ЦСКА отстранил от работы создателей скандального ролика с Языджи