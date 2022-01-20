Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, который входит в нефтеперерабатывающий блок НК "Роснефть", начал промышленное производство высокооктанового автомобильного бензина АИ-100 экологического класса 5.

Новое топливо имеет уникальную рецептуру, а его эффективность подтверждена результатами квалификационных испытаний Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП).

Бензин АИ-100-К5 предназначен для современных автомобилей, оснащенных форсированными двигателями и системами наддува. Благодаря высокому октановому числу топливо позволяет полностью раскрыть потенциал двигателя и увеличить динамику разгона машины. Кроме того, низкое содержание серы и бензола уменьшает образование нагара на деталях двигателя.

В числе эксплуатационных преимуществ АИ-100 - легкий пуск двигателя автомобиля при низких температурах и экономичный расход топлива (по сравнению с АИ-98).

- Технологи завода совместно со специалистами ВНИИ НП проработали несколько рецептур высокооктанового бензина, выбрана оптимальная, - рассказывает главный инженер ООО "РН-Комсомольский НПЗ" Виктор Юшкин.

Стендовые испытания подтвердили высокие эксплуатационные характеристики АИ-100-К5.

- Испытательная лаборатория НПЗ осуществляет строгий контроль качества всех компонентов бензина и, безусловно, контроль качества товарного продукта на всех этапах производства и отгрузки, - подчеркивает Виктор Юшкин.

Ранее производство АИ-100-К5 начали в Ангарской нефтехимической компании. В европейской части страны данный вид топлива выпускают несколько предприятий "Роснефти": Рязанская НПК, НПЗ "Башнефти", а также Ярославский НПЗ.

Производство новой марки автомобильного бензина свидетельствует о высоких технологических возможностях Комсомольского НПЗ.

Справка

ООО "РН-Комсомольский НПЗ" является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Хабаровском крае и играет ключевую роль в обеспечении регионов Дальневосточного федерального округа нефтепродуктами. Номенклатура выпускаемых товаров включает более 20 наименований: высокооктановые бензины и дизельное топливо экологического класса 5, судовое топливо RMLS 40 с содержанием серы не более 0,5 процента и другие продукты.