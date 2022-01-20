Внедрение уникальных технологических решений, высокий уровень внимания к вопросам экологии и промышленной безопасности, социальная ответственность в регионах ведения деятельности - основные направления стратегии, которая позволила ООО "Транснефть - Восток" достичь планируемых производственных и экономических показателей.

Алгоритмы надежности

ООО "Транснефть - Восток" бесперебойно транспортирует нефть месторождений Восточной и Западной Сибири по пяти магистралям: Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск, Куюмба - Тайшет, первой очереди трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО-1) и по нитке Сковородино - Мохэ, нефтепроводу-отводу от ВСТО-1, ведущему в Китайскую Народную Республику.

Не повлияла на рабочий процесс и сложная эпидемическая обстановка: все производственные площадки организации действуют в штатном режиме.

К слову, в минувшем октябре компания признана лидером в области корпоративных товарно-транспортных операций, диспетчеризации и метрологии организаций системы "Транснефть" по итогам 2020 года.

В 2021-м ООО "Транснефть - Восток" ввело в промышленную эксплуатацию единую систему диспетчерского управления (ЕСДУ) для контроля и управления нефтепроводами Омск - Иркутск и Красноярск - Иркутск в Иркутской области. Для этого специалисты общества применили передовые технические решения в области автоматизации. Они разработали новые алгоритмы управления нефтепроводами, реконструировали помещение диспетчерских пунктов, модернизировали автоматизированные рабочие места диспетчеров, установили дополнительные серверы. Это позволило интегрировать ЕСДУ предприятия в ЕСДУ диспетчерского пункта ПАО "Транснефть", повысило оперативность, надежность и безопасность управления технологическим процессом.

В минувшем году компания выполнила также внутритрубный мониторинг свыше 8,4 тысячи километров нефтепроводов, чтобы выявить возможные внутренние несоответствия и дефекты трубы. Проверка велась с помощью уникальных инновационных диагностических комплексов, которые разработало и произвело АО "Транснефть - Диаскан". Кроме этого, специалисты обследовали 121 нитку подводных переходов через реки в Иркутской, Амурской областях и Якутии.

Магистрали высоких технологий

Чтобы предотвратить любые возможные смещения мощных конструкций, специалисты провели серьезную профилактику.

Воздушное лазерное сканирование - один из самых современных способов - прошло на участках ВСТО-1, а также нефтепроводов Куюмба - Тайшет и Сковородино - Мохэ общей протяженностью более 3,5 тысячи километров.

- На этих магистралях установлены в общей сложности более 6000 устройств для определения планово-высотного положения линейной части. В ходе сканирования используется специальное оборудование высокого класса точности. Лазерный луч, направляемый с воздушного судна, отражается от поверхности крышек устройств и преоб-ражается в электронную отметку положения трубопровода. Это обеспечивает эффективный и безопасный режим эксплуатации нефтепроводов, проложенных в условиях северных широт, - поясняет и. о. главного инженера ООО "Транснефть - Восток" Александр Мистрюков.

Для обеспечения неизменного пространственного положения трубопроводов проведен мониторинг более 20 тысяч термостабилизаторов грунтов на объектах в зоне вечной мерзлоты в Красноярском крае и Якутии, выполнена диагностика 18 резервуаров для хранения нефти на всех территориях присутствия. Также нефтепроводчики модернизировали систему измерения количества и показателей качества нефти на приемо-сдаточном пункте нефтеперекачивающей станции ВСТО-1 № 21 "Сковородино" в Амурской области.

Инновации, которые внедряются на всех этапах процесса транспортировки нефти, не только дают высокий экономический эффект, но и серьезно повышают уровень промышленной и экологической безопасности производства. Это стабильно выводит компанию на траекторию роста.

Подставили плечо

В Иркутской и Амурской областях, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия) на более чем 30 производственных площадках ООО "Транснефть - Восток", где трудится около восьми тысяч человек, компания является одним из крупнейших налогоплательщиков, надежным работодателем и социальным партнером. За время работы "Транснефти - Восток", начиная с 2008-го, на поддержку социальных проектов было направлено свыше 1,5 миллиардов рублей.

Как и в предыдущие годы, в 2021-м нефтепроводчики оказывали помощь объектам спорта и культуры, больницам и школам, коренным малочисленным народностям Севера. Например, почти 175 миллионов рублей перечислено на реализацию проектов по поддержке медицинских и образовательных учреждений, вошедших в благотворительную программу развития социальной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа ПАО "Транснефть" на 2020-2022 годы.

Благодаря нефтетранспортникам в Нерюнгринской центральной районной больнице появился современный операционный блок. В школьных зданиях, давно нуждавшихся в ремонте, обновились учебные классы.

Помимо этого, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией 11 медицинским учреждениям Дальневосточного и Сибирского федеральных округов было профинансировано приобретение необходимых медикаментов и расходных материалов. На эти цели перечислено более 8,5 миллиона рублей.

Компетентно

Денис Чеплянский, генеральный директор ООО "Транснефть - Восток":

- Магистральные нефтепроводы, которые эксплуатирует компания, важны для страны и экономически, и стратегически. Их сооружение позволило диверсифицировать потоки российского углеводородного сырья, открыв восточное направление трубопроводной транспортировки. Задача коллектива - обеспечивать стабильную транспортировку нефти и сохранять существующий высокий уровень экологической и промышленной безопасности наших производственных объектов во всех регионах присутствия.