Подрядчик заплатит 11,5 млн за срыв сроков ремонта больницы в Приморье

Многомиллионный штраф получила подрядная компания за срыв сроков ремонта детской поликлиники в Дальнегорске, сообщает краевая прокуратура.

Муниципальный контракт на ремонт учреждения здравоохранения на 51 миллион рублей был заключен между городской больницей и обществом с ограниченной ответственностью. Исполнить обязательства подрядчик должен был к 1 октября прошлого года. Однако к этому времени ремонт так и не был закончен.

На недобросовестного подрядчика завели дело об административном нарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение контрактных обязательств). Прокуратура постановила оштрафовать компанию на 11,5 миллиона рублей.

Выполнение контрактных обязательств продолжает контролировать надзорное ведомство.