Сколько отходов идет на сортировку и переработку на Дальнем Востоке

"Российский экологический оператор" определил ТОП-20 регионов, в которых и власти, и население лучше всего научились обращаться с коммунальными отходами. В него попал лишь один регион ДФО - Сахалинская область (9-е место).

При определении лидеров учитывались выполнение показателей нацпроекта "Экология", охват населения раздельным сбором отходов и в целом уровень удовлетворенности граждан ходом реформы.

До абсолютного порядка механизм переработки отходов не налажен практически ни в одном регионе ДФО. С одной стороны, для этого еще не наступил срок: объекты для сортировки и утилизации мусора должны быть созданы к 2024 году. С другой - не везде стройки идут по плану, раздельный сбор мусора организован плохо, да и сама эта идея еще не овладела населением.

В регионе-лидере - Сахалинской области - в 2020 году ликвидировали 2,5 тысячи скоплений отходов, в 2021-м убрали около 170 несанкционированных свалок. В регионе идет комплексная работа по улучшению обращения с отходами. В прошлом году ввели мусоросортировочную линию на полигоне в Ногликах. Модернизирован процесс обработки с выделением дополнительных фракций на полигоне в Корсакове. В режиме пусконаладки заработала мусоросортировочная линия на полигоне "Известковый" в Южно-Сахалинске. Планируется построить еще девять мусоросортировочных линий, шесть полигонов ТКО, четыре мусороперезагрузочные станции.

Но сахалинский бизнес еще не понял преимущества рачительного обращения с отходами.

- Должны быть коммерческая выгода и коммерческий интерес. И пока этого не будет создано, о какой-то полной переработке отходов говорить не придется, - считает министр экологии Сахалинской области Андрей Стрельников.

В 2021 году на Сахалине и Курилах собрали более 240 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. На сортировку в Корсаков и Ноглики отправили 24 тысячи тонн ТКО - десять процентов общего объема мусора островного региона. Отсортировали для переработки и вторичного использования 2,5 тысячи тонн.

Возможно, поэтому в конце декабря депутаты Сахалинской областной думы занялись проблемами утилизации отходов, выслушали предложения операторов мусорной реформы: три года ее реализации показали, что не все работает так эффективно, как написано в программе. Сейчас стоит задача - в 2022 году внедрить раздельный сбор отходов во всех районах, кроме Курильских островов.

В других регионах ДФО есть и достижения, и проблемы.

В 2021 году на Камчатке приобрели 1200 евроконтейнеров для вывоза мусора и запустили систему автоматизированного контроля вывоза твердых отходов с контейнерных площадок. Она охватывает территории Петропавловска-Камчатского и поселка Ключи. Ожидается, что в июне система заработает в Елизовском районе и городе Вилючинске.

Забайкальский край в минувшем году вошел в число 46 субъектов РФ, которые получили субсидию из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов - 41 миллион рублей. Недавно в регион поступило 2880 контейнеров для сбора пластика и макулатуры. В эти дни в Чите готовятся к запуску комплекса по сортировке ТКО в районе улицы Сухая Падь, но сроки его сдачи неоднократно переносились.

Поэтапно внедрять раздельный сбор отходов для их дальнейшей переработки будут в Благовещенске. Три "пилотные" контейнерные площадки уже оборудовали в разных районах города.

- Это площадки закрытого типа с евроконтейнерами и с максимально возможными габаритами, аналогичные тем, что устанавливают, например, в Москве. Пластиковые евроконтейнеры более эстетичны, у них большой объем, они более экологичны в эксплуатации, потому что при погрузке в мусоровоз отходы не разлетаются. Пока установлен один контейнер для раздельного накопления отходов - для пластика. В дальнейшем добавятся контейнеры для бумаги, стекла и других фракций, - рассказала главный специалист отдела по благоустройству города управления ЖКХ администрации Благовещенска Оксана Широбокова.

В Приморье, где мусорная реформа началась так плохо, что пришлось старт переносить на год, в первые новогодние дни региональный экологический оператор гордился уже тем, что "мусорный коллапс в этом году не случился". Предшествующие несколько лет дворы во Владивостоке утопали в мусоре, не получалось отладить его вывоз в праздники. 1 января 2022 года на улицы вышли 72 мусоросборные машины, 2 января - 84, в среднем на десять единиц больше, чем в обычные дни.

Приморье станет одной из восьми пилотных территорий России, на которой к 2024 году построят экологический технопарк по переработке и утилизации отходов. Соглашение об этом подписали правительство региона и Российский экологический оператор. В самом конце минувшего года закончено строительство мусоросортировочного комплекса ТБО производительностью до 30 тысяч тонн в год в Партизанском городском округе. Но пока эти примеры не минимизирует проблем, которые надо решить в ходе мусорной реформы. А их масса, в том числе неучастие приморцев в раздельном сборе мусора, до сих пор появляющие­ся несанкционированные свалки в лесных массивах, постоянно повышающийся тариф на сбор мусора.

- Тариф для населения будет расти исключительно на уровень роста инфляции, и все остальные затраты понесет бюджет, - объясняет заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Особенности реализация мусорной реформы в Якутии на территориях с низкой плотностью населения, по мнению первого заместителя министра ЖКХ и энергетики республики Виктора Романова, требуют не только денег, но и изменений в законодательстве.

- Сложность реализации реформы на севере заключается в низкой численности населения, отсутствии круглогодичной транспортной доступности, удаленности и капиталоемкости создания объектов инфраструктуры обращения с отходами. В связи с этим предлагается сбор и термическое обезвреживание отходов на местах без захоронения с предварительным хранением отходов на пунктах временного накопления. Это позволит уменьшить объем мусора на 95 процентов, - считает он.

А для этого необходимо наделить субъекты РФ полномочиями по самостоятельному определению порядка сбора, транспортировки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов с учетом транспортной доступности и удаленности от районного центра, где разумно строительство мусороперерабатывающих комплексов.

Комментарий

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства России:

- Реформа обращения с ТКО по-настоящему началась с 2019 года, и первая ее часть реализована. Созданы региональные схемы обращения с отходами, отобраны регоператоры, установлены тарифы для населения. Теперь предстоит реализовать вторую часть, с которой мы пока отстаем. Я имею в виду строительство объектов по сортировке и утилизации мусора. Разработан акт правительства по новым мерам поддержки компаний, которые будут вкладывать инвестиции в строительство таких объектов, а также завершаем подготовку акта для строящихся объектов в труднодоступных зонах. К идеальной модели экономики замкнутого цикла мы перейдем к 2030 году. Весь объем мусора будет сортироваться, а все, что может быть полезного в нем, - перерабатываться и обретать вторую жизнь в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и других отраслях. Захоронений должно быть в два раза меньше, чем сейчас. Пока мы находимся на уровне Мексики и Бразилии, отправляя на полигоны практически 90 процентов отходов.