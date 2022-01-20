В ДФО создадут единое цифровое "окно" для планирования экономики

Восточный центр государственного планирования (ФАНУ "Востокгосплан") запустил цифровые сервисы и аналитические базы данных для опережающего развития Дальнего Востока. Эксперты учреждения работают над созданием цифровых двойников Севморпути, северного завоза в Якутии, системы мониторинга социально-экономического развития АЗРФ. О том, как большие данные помогают повышать качество жизни северян, рассказал директор учреждения Михаил Кузнецов.

Михаил Евгеньевич, что вы смогли увидеть, создав цифрового двойника Северного морского пути?

Михаил Кузнецов: Цифровой двойник СМП состоит из нескольких связанных моделей и позволяет подготовить комплексный социально-экономический прогноз при различных сценарных условиях. Набор таких условий достаточно широкий. Например, что будет, если курс рубля вырастет или упадет? Что будет, если тот или иной проект на СМП "не взлетит"? А что будет, если построим не три, а четыре ледокола? И так далее.

В сентябре 2021 года на полях Восточного экономического форума было подписано знаковое соглашение с ГК "Росатом" о взаимодействии в рамках проекта по цифровому двойнику Севморпути и создаваемой гос­корпорацией единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути (ЕПЦС СМП). В последнее время область нашего взаимодействия стала даже шире, и мы совместно работаем над оценкой СМП как единого проекта.

Не секрет, что основным инвестором в инфраструктуру, как правило, является государство, и Северный морской путь не исключение. Наш цифровой двойник помогает оценить эффекты, которые возникают при том или ином сценарии инвестирования в инфраструктуру пути, и в конечном счете принять решение о лучшей стратегии, взвесив все факторы.

Конечно, в настоящее время требуются новаторские решения для оптимизации логистики. Если говорить о цифровом двойнике северного завоза - впереди большой этап опытной эксплуатации, вероятное подключение слоев гидрометеоинформации, данных локаций конкретных кораблей (например, ледоколов) и, конечно, определение горизонтов применения автоматизированной системы. До каких пределов возможно развитие этой системы, пока сказать трудно, в идеале - до планирования доставки до конечного потребителя, но это задача не одного дня.

Как реализуется первый этап проекта по созданию цифрового двойника северного завоза в Якутии?

Михаил Кузнецов: Мы надеемся, что благодаря этому проекту северный завоз станет прозрачнее, понятнее с точки зрения логистики, затрат, объемов перевозки. Для этого мы сформировали единую информационную систему. Основная задача - обеспечение надежности поставок, гарантии того, что продукты доставят в срок.

Сам программный продукт работает в пилотном варианте и позволяет прокладывать маршруты как для отдельных транспортных единиц, так и для групп грузов с учетом наличия возможностей их хранения и перевалки. Естественно, все это происходит с непосредственным участием властей Республики Саха (Якутия).

Планы по создаваемым логистическим центрам на севере Якутии позволяют проводить расчет по их предполагаемой, необходимой мощности и обоснованию развертывания в том или ином районе.

Система даст возможность протестировать использование новых транспортных средств, включая тяжелые дроны. В целом она направлена на снижение логистических издержек бюджета и повышение надежности доставки.

Что даст цифровой северный завоз жителям арктических районов Якутии? И когда система может быть внедрена в других регионах РФ?

Михаил Кузнецов: Жителям арктических районов система позволит "видеть свою посылку". Сегодня существуют сервисы доставки, в которых есть возможность отследить не только свое почтовое отправление, но даже грузовик или корабль. Однако для "северов" это не работает.

Например, в этом году к руководству страны поступали обращения из Колымского улуса Якутии. Местное население переживало из-за смещения сроков доставки жизненно важных грузов: их не успели завезти, и никто не объяснил людям, что и когда доставят. Специалисты ФАНУ "Востокгосплан" разбирались с этой ситуацией, и было принято поддержанное властями решение провести дополнительные сбросы с Колымской ГЭС, чтобы дать возможность судам дойти до порта "по большой воде". Благодаря этому решению караван судов пришел в порт Зырянка - и проблема вроде бы решилась. Но подобные ситуации происходят повсеместно и ежегодно. Состояние неопределенности, когда невозможно ничего рассчитать, очень "портит нервы" и жителям, и властям.

Поэтому можно сказать, что система "цифровой северный завоз" для тех, кто его организует и проводит, станет инструментом принятия оптимальных решений, даст возможность исключить "недогруз и порожняк". Непосредственно для жителей система даст уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать как покупки, так и собственные перевозки в личных интересах.

Какие меры помогут увеличить эффективность северного завоза?

Михаил Кузнецов: Методов для этого много - они находят свои обоснования в ходе научной работы. Если говорить о ключевых, то это внесение в завоз федеральной составляющей через задействование Северного морского пути. Крупнотоннажный флот, в том числе атомный лихтеровоз "Севморпуть", когда-то и строился для таких мероприятий.

Однако возложение функции завоза в полном объеме на администрации субъектов Российской Федерации приводит к ограниченной возможности использования судов Росатома. Если обеспечить централизацию, то несколькими рейсами судов океанского класса все грузы будут завезены, и далее останется доставка по рекам и автозимникам уже до населенных пунктов, удаленных от морей Северного Ледовитого океана.

Эффективности может способствовать и строительство логистических центров депонирования, а на их базе - сервисно-ремонтных подразделений для обслуживания транспорта. Сеть ремонтных баз открывает возможность доставки с применением малых транспортных средств и даже беспилотников.

Считаете ли вы необходимым принятие единого федерального закона о регулировании северного завоза?

Михаил Кузнецов: Принятие подобного закона стало бы оптимальным решением, которое сняло бы многие проблемы, в том числе привело бы к единому стандарту на все аспекты доставки по Северному морскому пути.

Сегодня, к сожалению, не все региональные власти принимают участие в обеспечении отдаленных районов необходимой продукцией. Есть территории, где свежие фрукты привозят только предприниматели несколько раз в месяц и по ценам, сравнимым с месячной зарплатой. Но надо понимать: там живут наши люди, граждане с детьми, которым необходимы витамины и нормальное питание. Наше государство - социальное, это установлено Конституцией РФ. Поэтому обеспечение права людей на нормальную, полноценную жизнь - это задача всей вертикали власти. Считаем, закон о доставке грузов в районы с ограниченными сроками завоза необходим.

Может ли быть альтернатива такому решению?

Михаил Кузнецов: Да, конечно. Необходимо внести изменения и дополнения в несколько федеральных законов, в том числе о местном самоуправлении, о транспорте (Воздушный кодекс, Морской кодекс и прочие связанные с ними акты), а также частично восстановить действие ФЗ "Об основах государственного регулирования социально-экономического развития Севера Российской Федерации", который утратил силу с 1 января 2005 года.

После наведения порядка в законах можно будет в течение нескольких лет провести сложную, кропотливую работу и привести организацию обеспечения людей на севере России к каким-то приемлемым стандартам. Но тогда все это время жители будут ждать. Поэтому, на наш взгляд, федеральный закон - это быстрое, оптимальное решение.