В Хабаровске скорректировали правила застройки приаэродромной зоны

Власти Хабаровского края сумели добиться изменений правил застройки 15-километровой приаэродромной территории в Хабаровске, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Нам удалось внести корректировки в правила застройки приаэродромных территорий, которые запрещали возводить дома выше 12 этажей. Теперь этажность увеличилась до 20", - отметил губернатор.

По его словам, из-за нового регламента Росавиации в июне 2020 года около 70 процентов территории Хабаровска попало под запрет высотного строительства, так как аэропорт Новый находится в черте города. 30 жилищных проектов оказались вне закона. 13 домов были уже построены, но не введены в эксплуатацию, у семи было разрешение на строительство, 10 находились на этапе его получения.

"Теперь эти проекты, часть из которых реализуется в микрорайоне "Ореховая сопка", будут продолжены", - добавил Михаил Дегтярев.