В Хабаровском крае вор три года прятался от полиции в тайге

В Хабаровском крае задержали мужчину, который три года скрывался от полицейских в тайге и обворовывал близлежащие дачные домики.

По информации регионального УМВД, 43-летний житель района имени Лазо вышел на свободу из колонии, где отбывал срок за кражу. По решению суда мужчина должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако такая перспектива ему не понравилась, и он предпочел скрыться от стражей порядка в глухой тайге. Там беглец построил домик и стал проживать в нем вместе со знакомой.

Но прежнее занятие "отшельник" не бросил. На протяжении трех лет он грабил дачные домики, расположенные неподалеку.

"Добычей становились инвентарь, электроинструменты, бытовая техника, посуда, одежда, а также продукты питания. Все это он использовал в личных целях. Технику, которая требовала подключения к сети, складировал на многочисленных полках в домике и пристройках", - говорится в сообщении УМВД.

Во время обыска полицейские нашли в его жилище большие запасы продуктов, множество электронных устройств и даже чужой паспорт. Все это планируют вернуть владельцам. Сумму ущерба оценили примерно в 250 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 "Кража". Суда он будет дожидаться под стражей.