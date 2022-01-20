В Приморье автобус въехал в фонарный столб, погиб водитель

В городе Артеме на улице Фрунзе пассажирский маршрутный автобус, двигавшийся со стороны Находки во Владивосток, попал в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Как выяснили прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции, 57-летний водитель на регулируемом перекрестке не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в фонарный столб.

"Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть водителя автобуса. Предположительно, во время движения транспортного средства мужчине стало плохо, и он скончался", - говорится в сообщении.

В салоне находились восемь пассажиров, среди них пострадавших нет.

В полиции начали административное расследование.