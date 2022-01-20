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20.01.2022 07:00
Рубрика: Общество

В Приморье часть сотрудников отправят на удаленку

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье, где в ближайшее время ждут новую волну коронавируса и его новый штамм "омикрон", ужесточают санитарно-эпидемиологические меры.

Предприятиям Крыма рекомендовали перевести на удаленку половину сотрудников

Как сообщает пресс-служба правительства края, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое основано на рекомендациях Роспотребнадзора, работодателям предложено перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников, относящихся к категории риска. Это люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, эндокринной системы, беременные женщины. Что касается остальных, рекомендуется перевести максимально возможное количество человек на удаленный или посменный режим работы.

Кроме того, на предприятиях необходимо организовать строгий "входной контроль" - измерять у посетителей и сотрудников температуру тела, отправлять домой при выявлении признаков инфекционных заболеваний. Среди других требований - обязательная дезинфекция рук для всех на входах в помещения, профилактическая дезинфекция поверхностей, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Сегодня в Приморье зарегистрировано 336 новых случаев коронавируса. Вчера этот показатель был равен 317, позавчера 305. В крае привито почти 936 тысяч человек.

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