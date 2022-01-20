В приморском поселке леопард утащил козу

Жительница поселка Оленевод Хасанского района Приморья получила денежную компенсацию за домашний скот, добытый дальневосточным леопардом, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

Пятнистый хищник попытался украсть барана, пасшегося на частном участке, но испугался появившихся людей и скрылся в лесу, бросив добычу. Раненое животное пришлось зарезать. Спустя три недели леопард вернулся и благополучно утащил козу.

Причастность к "краже" леопарда подтвердили сотрудники нацпарка и охотнадзора. В сам поселок хищник не зашел.

Скот в пострадавшем хозяйстве содержится правильно: выпас проводится только на огороженном забором участке. Это важно, компенсация выплачивается только при соблюдении этих условий.

"В данном случае со стороны владельцев животных, добытых леопардом, были соблюдены все правила содержания домашнего скота. Баран и коза оказались более легкой добычей, чем дикие копытные. Важно отметить, что этот леопард сохраняет страх перед человеком, а это является одним из показателей нормального состояния животного, - считает сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.

По словам владелицы участка Натальи Гильнич, ее семья понимает, что леопард не виноват. Диких животных в таких ситуациях в каком-то смысле тоже можно назвать жертвами: люди вторгаются в их дом, беспокоят и тем самым вынуждают выходить за пределы леса.