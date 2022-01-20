В Сахалинской области обнулили транспортный налог на электромобили

Депутаты Сахалинской областной думы в первом чтении приняли поправки в региональный закон об обнулении транспортного налога для владельцев электромобилей, сообщила пресс-служба губернатора области.

- Необходимо поддерживать сахалинцев и курильчан, которые выбирают транспорт, не наносящий вред окружающей среде, - заявил губернатор Валерий Лимаренко, который инициировал поправки в закон.

До сих пор у владельцев электрокаров и гибридных авто в Сахалинской области была 50-процентная льгота по транспортному налогу. Владельцев электромобилей полностью избавят от его уплаты в 2022-м, а для хозяев гибридных авто 50-процентную льготу продлят по 31 декабря 2025 года.

Налоговая льгота - не единственная мера поддержки "зеленых" автомобилистов, действующая в Сахалинской области.

"Для владельцев автомобильных электрических зарядных станций тариф на электроэнергию снижен на 30 процентов, что, в конечном итоге, снижает стоимость зарядки электромобилей для сахалинцев и курильчан", - уточнили в пресс-службе губернатора.