Во Владивостоке суд отправил в колонию иностранца за экстремизм

Первореченский районный суд Владивостока отправил в колонию общего режима на три с лишним года иностранца за преступление экстремистской направленности, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

В один из вечеров летом прошлого года 33-летний местный житель проходил мимо автопарковки на улице Марченко. К нему подошел нетрезвый работник парковки, который начал оскорблять приморца, унижать его достоинство по признакам расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии, выражать ненависть по отношению к русским гражданам. При этом иностранец угрожал ему предметом, похожим на нож. Мужчине поспешил покинуть место происшествия и обратился в полицию.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму установили личность злоумышленника и задержали его - 30-летний уроженец Средней Азии устроился на работу в уличное кафе в бухте Лазурная, рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" статьи 282 УК РФ "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично".

- Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима, - добавила Сырова.