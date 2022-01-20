ГК "Промомед" зарегистрировала свой первый биотехпрепарат на основе РНК

Группа компаний "Промомед" получила регистрационное удостоверение на свой первый биотехпрепарат. Действующее веществ нового лекарственного средства - рибонуклеиновой кислоты (РНК) двуспиральной натриевая соль.

- Мы расширили зону исследовательского интереса за пределы химического синтеза, обратившись к биотехнологиям, - поделилась директор по новым продуктам ГК "Промомед" Кира Заславская. - Специалисты компании смогли воссоздать наработки, над которыми трудились еще советские ученые, и усовершенствовать их при помощи биотехнологических инноваций. Биомедицинские препараты позволили совершить прорыв в лечении многих болезней.

По словам Заславской, создание такого лекарственного препарата - первый шаг, открывающий новую главу в истории компании, посвященную созданию принципиально новых методов лечения важнейших заболеваний.

- Острая необходимость разработки новых методов этиотропной терапии, а также возрастающая способность микроорганизмов противостоять действию применяемых лекарственных препаратов актуализировали поиск средств, обеспечивающих адекватный иммунный ответ, - подчеркнула доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института МГУ им. Огарева Ольга Радаева. - Наиболее перспективно создание препаратов, активирующих первую линию защиты организма - систему интерферонов. Она препятствует проникновению возбудителя внутрь клетки, нарушает процессы размножения вирусов и запускает процессы, приводящие к элиминации патогенного агента из организма.

Справка

ГК "Промомед" - один из лидеров российской фармацевтической отрасли, активный участник системы обеспечения национальной лекарственной безопасности. Здесь выпускается более 180 наименований препаратов, 80 процентов из них входят в список ЖНВЛП. Ряд препаратов компании включен в перечень методических рекомендаций "Профилактики, диагностики и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Минздрава России. Объем производства в 2020 году составил 61 миллион упаковок лекарств различного назначения.