Ижевский предприниматель отдал мошенникам миллион рублей

В Ижевске под предлогом оформления кредита у индивидуального предпринимателя похитили миллион рублей. Как сообщили в МВД региона, к полицию обратился горожанин, который заявил, что сам перевел аферистам крупную сумму.

Два дня назад мужчине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и заявил, что на имя предпринимателя зафиксирована попытка незаконного оформления кредита на 989 000 рублей. Для предотвращения подозрительной операции нужно срочно взять встречный займ и заказать кредитную карту, а затем, для сохранности денег, перевести их на "специальные защищенные счета.

Звонивший был убедителен, и горожанин сделал все, о чем просил консультант - перевел миллион через банкомат по указанным реквизитам под диктовку "сотрудника банка".

Только через два дня предприниматель понял, что стал жертвой аферистов и написал заявление о хищении денег. В полиции завели уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Накануне к кампании по профилактике интернет-мошенничества присоединились российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов. С борта МКС они призвали жителей быть бдительными и не поддаваться на уловки преступников.