Как стрит-арт объекты мастера из Казани оказались в Будапеште и Берлине

За свои тридцать лет Дмитрий Шленкин сменил немало профессий: выучился на звукорежиссера, играл в группе, торговал в магазине и наконец стал учителем технологии в школе. Но обрел себя по-настоящему он в стрит-арте и современной скульптуре.

Корреспондент "РГ" выяснил у художника, почему он не любит бронзовые памятники, как создавал "Глашатая" для фестиваля "Дикая мята" и где может появиться казанская Статуя Свободы.

Все началось с проволоки

- В детстве отец ловко делал из проволоки разные штуки, а я пытался повторять, - начинает беседу Дмитрий Шленкин. - Что-то получалось, вот только материала всегда не хватало.

Кто бы мог тогда подумать, что проволока станет для него чем-то вроде путеводной нити? Окончил Дмитрий Шленкин Казанский государственный институт культуры и искусства с дипломом звукорежиссера. По специальности работать не стал. Играл в кавер-группе с друзьями-однокурсниками, работал в музыкальном магазине.

- Пока сидел в ожидании покупателей, которых почти не было, много думал о жизни, о своем предназначении, - рассказывает художник. - А чтобы скоротать время, стал мастерить фигурки из проволоки, которой обматывали провода. Сделал первого дракончика. Процесс меня увлек. В итоге поснимал проволоку со всего товара в магазине (смеется). Пришлось заказать упаковку на AliExpress. Понял, что хочу чего-то большего.

Потом судьба забросила Дмитрия в Китай. Он с группой отправился в город Чанша на заработки. Играли в местном баре по контракту. При всей своей экзотичности жизнь там напоминала день сурка, признается художник.

- Утром просыпаешь в отеле, потом выступления до вечера. Играешь в кабаке, где зачастую даже людей нет. Потом опять в отель. Тоска зеленая. И я начал там делать большого проволочного человека. Когда уезжали, голову забрал с собой, а ноги оставил. В Казани еще несколько лет над ним работал. Сейчас он стоит возле фабрики Алафузова. Постепенно у меня стали появляться маленькие заказы. Но я продолжал искать себя.

Существо на берегу Дуная

В 2019 году Дмитрию Шленкину довелось побывать в Будапеште. Прогуливаясь по берегу Дуная, он увидел множество живописных коряг, к которым всегда был неравнодушен. Художник не удержался, стал собирать их и конструировать скульптуру. Получилось некое сказочное существо, которое будто присело у кромки воды и любуется рекой. Казанец получил в соцсетях массу восторженных отзывов от жителей Будапешта.

Еще один экспромт родился у него в парке Тиргартен в центре Берлина. Там скульптор смастерил собаку из деревяшек и веревки. Свои эксперименты в стиле стрит-арт Дмитрий продолжил в Казани. Здесь он изготовил гуманоидов из металла и фольги и установил их на Профсоюзной улице. Простояли они не очень долго, но впечатление на горожан произвели.

Еще один арт-объект, "Наблюдатель", Дмитрий Шленкин создал во время импровизированной выставки молодых художников "Тише воды, ниже травы" на островке Вороний Куст рядом с казанским пляжем "Локомотив". Это фольгированный человечек в тельняшке, который стоит на краю деревянной лесенки.

Такого симпатичного робота скульптор смастерил из советских бытовых приборов. Фото: Олег Корякин/РГ

Новым опытом для Дмитрия Шленкина стало конструирование робота из старых советских приборов. А вдохновила художника на это солистка известной российской группы "Аигел" Айгель Гайсина.

- У нее дома намечались съемки с Владимиром Познером, - поясняет скульптор. - И она предложила мне сделать что-то необычное. Мол, попадет в кадр, может, привлечет внимание к моему творчеству.

Скульптурой Дмитрий Шленкин остался доволен, но к тому времени он уже окончательно понял, что его манят большие формы.

Ощущаю себя самозванцем

- Есть много талантливых людей, которые делают красивые вещи, как говорится, в стол. Их никто не видит. Приходится по выставкам ходить. Мне же хочется сделать что-то заметное, на века, - признается художник. - Давно мучает вопрос, почему люди перестали создавать гигантские скульптуры вроде Статуи Свободы? Скорее предпочтут построить небоскреб. Ну простоит он лет 50, а потом станет неактуальным. А скульптура размером с небоскреб через полвека превратится в культурное достояние!

Дмитрий стал изучать методы строительства больших скульптур. Академический путь отмел сразу. И дело не в том, что он самоучка и не имеет соответствующего образования. Просто бронзовые памятники ему кажутся жутко старомодными, не вписывающимися в современное городское пространство.

- Они уместны в приморских городках. Особенно хорошо смотрятся, когда покрываются зеленоватой патиной. А теперь представьте себе бронзовую скульптуру на фоне фасада современного дома. К тому же традиционная методика очень долгая и затратная. Сначала человек лепит эскиз из глины, показывает заказчику, назначает цену, условно говоря, 20 миллионов рублей. После в несколько этапов отливают бронзовую фиговину. А она только появилась, как уже выглядит устаревшей. А ведь на эти же деньги можно построить не пятиметровую, а 20-метровую современную скульптуру. Да, отчасти я ощущаю себя самозванцем в этой области. Меня можно упрекнуть в том, что я критикую искусство, которым сам не владею. Но, к примеру, если я хочу овладеть современным танцем, то не обязан ходить в балетную школу. Ну не нравится мне классический балет!

Рыба в пальто

Дмитрий Шленкин разработал собственную технологию. Он называет себя художником-строителем. Сначала делает эскиз в 3D-редакторе, затем раскладывает его на сегменты в плоскости. Их можно вырезать на станках из любого листового материала. Затем элементы скульптуры прикрепляются к каркасу.

Эта необычная скульптура станет одним из символов фестиваля "Дикая мята". Фото: из архива Дмитрия Шленкина

Впервые эту методику он опробовал летом прошлого года, когда ему заказали скульптуру для музыкального фестиваля "Дикая мята" в Тульской области. Художник создал фантастическое существо в пальто и с рыбьей головой, которое играет на трубе. Причем по задумке из инструмента по-настоящему должна литься музыка. Организаторы назвали этого персонажа "Глашатаем". На строительство четырехметровой скульптуры из нержавейки и бетона ушло десять дней. Работать приходилось в тяжелых условиях.

Там такие туманы стояли! Вся одежда мокрая становилась, даже сварочную маску заливало, как будто в подлодке варил. А потом сказали, что из-за пандемии фестиваль отменяется. Но Шленкин все же доделал скульптуру, хотя уже был без сил. А она так и осталась стоять в поле ждать следующей "Дикой мяты". Дмитрий надеется, что в этом году фестиваль проведут. Но, самое главное, он убедился, что его методика работает.

У Шленкина много амбициозных планов. Он уверен, что Казани нужен свой памятник, соизмеримый по масштабам с Эйфелевой башней или Статуей Свободы. Удачные места для них он видит на уже упомянутом островке Вороний Куст или на берегу Казанки слева от Ленинской дамбы. Звучит все это пока фантастически, но художник верит, что в родном ли городе или в каком другом он найдет применение своему таланту.