Первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполнилось 85 лет

Новости

Вильфанд предупредил о сильных осадках и ветре в ряде регионов России 04:31
В Южно-Сахалинске "заминировали" здание администрации 04:24
Врач Хухрев рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19 03:30
Захарова обвинила СМИ в "преступной халатности" за вопросы Байдену 02:43
Байден назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время 01:53
Эпидемиолог Горелов: "Омикрон" особенно опасен для маленьких детей 01:24
Байден пообещал, что локдаунов из-за "омикрона" не будет 00:47
Журналисты в знак протеста ушли с пресс-конференции Макрона 00:14
В Германии расследуют "коронавирусные" выплаты высокопоставленным чиновникам 19.01.2022
В Москве три человека пострадали в ДТП со "скорой помощью" 19.01.2022
Глава делегации РФ в Вене ждет прорыва на переговорах Лаврова и Блинкена 19.01.2022
Шкаплеров и Дубров вернулись на МКС после 7-часового выхода в космос 19.01.2022
Вильфанд предупредил о затяжной метели и скачках давления 19.01.2022
МИД Казахстана: Вооруженные участники беспорядков говорили на других языках 19.01.2022
Президент Ирана совершил намаз в Кремле после встречи с Путиным 19.01.2022
Минцифры приветствовало заключение мирового соглашения по делу о "колдунщиках" 19.01.2022
Врач заявил, что переболевшие "омикроном" не будут защищены от других вариантов вируса 19.01.2022
Глава СК поручил доложить о проверке по факту невозвращения крымским музеям скифского золота 19.01.2022
СМИ: В Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов 19.01.2022
РФ призывает главу ГА ООН созвать брифинг об обеспечении работы организации 19.01.2022
Гинер прокомментировал скандальный ролик ЦСКА 19.01.2022
В Госдуме посоветовали пожилым надевать две маски из-за "омикрона" 19.01.2022
"Яндекс" заключил с ФАС мировое соглашение по антимонопольному делу 19.01.2022
В Сирии 12 бойцов ранены в результате взрыва автобуса внутренних сил САР 19.01.2022
Билл Гейтс заявил о возможных пандемиях страшнее нынешней 19.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 05:00
Рубрика: Власть

Первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполнилось 85 лет

Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
20 января отмечает 85-летие первый президент Татарстана, госсоветник республики Минтимер Шаймиев.
Минтимер Шаймиев: тихая пенсия - это не про него. Фото: Пресс-служба Фонда "Возрождение" памятников и культуры РТ Минтимер Шаймиев: тихая пенсия - это не про него. Фото: Пресс-служба Фонда "Возрождение" памятников и культуры РТ
Минтимер Шаймиев: тихая пенсия - это не про него. Фото: Пресс-служба Фонда "Возрождение" памятников и культуры РТ

Свой возраст он словно не замечает. Занимается возрождением памятников, создает современные образовательные комплексы для школьников.

Фото: РИА Новости
Зампред правительства РФ Юрий Борисов отмечает юбилей

В Национальной художественной галерее "Хазинэ" открыли выставку "Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха". В нее вошли редкие фотографии. По ним можно проследить историю страны за 30 лет. Вот Шаймиев встречается с экипажем Ил-76, совершившим героический побег из Кандагара. А здесь - прогуливается с Ельциным по Казанскому кремлю, а вот - беседует с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Позволяет выставка узнать, как сейчас проводит досуг Минтимер Шаймиев. Играет в шахматы, гуляет с лайкой Махмай. Впрочем, тихая пенсия - это не про него.

В 2010 году после ухода с поста президента он основал Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры. Остров-град Свияжск и древний Болгар - два знаковых для Татарстана, да и всей России, музея-заповедника. Две святыни, христианская и мусульманская, находились тогда в удручающем состоянии. Около десяти лет потребовалось, чтобы отреставрировать памятники, наладить инфраструктуру. Сейчас это туристические жемчужины Татарстана.

Усилиями Шаймиева Болгар и Свияжский Богородице-Успенский монастырь были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Шаймиев принял активное участие в воссоздании собора в честь Казанской иконы Божией Матери. И занимался строительством Болгарской исламской академии.

Болгар - древняя столица волжских булгар, предков татар, является колыбелью ислама в России. Эту религию здесь приняли в 922 году. Место для российских мусульман святое. Каждую годовщину этой даты собираются десятки тысяч верующих для молитвы. А в этом году исполняется 1100 лет принятия ислама Волжской Булгарией. Фонд Шаймиева, по сути, готовил Болгар к юбилею. Вряд ли было возможно масштабное празднование, если бы музей-заповедник пребывал в разрухе.

Потребуется опыт Шаймиева и в подготовке торжеств. На этот год запланированы строительство дороги до Болгара, ремонт речного вокзала и другие проекты. Минтимер Шарипович входит в оргкомитет по подготовке. А значит, снова за работу!

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

Главное сегодня

Байден назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время
КПРФ внесла в Думу проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР
Глава делегации РФ в Вене ждет прорыва на переговорах Лаврова и Блинкена
Эпидемиолог Горелов: "Омикрон" особенно опасен для маленьких детей
Билл Гейтс заявил о возможных пандемиях страшнее нынешней
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом