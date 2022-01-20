Первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполнилось 85 лет

20 января отмечает 85-летие первый президент Татарстана, госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: тихая пенсия - это не про него. Фото: Пресс-служба Фонда "Возрождение" памятников и культуры РТ

Свой возраст он словно не замечает. Занимается возрождением памятников, создает современные образовательные комплексы для школьников.

В Национальной художественной галерее "Хазинэ" открыли выставку "Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха". В нее вошли редкие фотографии. По ним можно проследить историю страны за 30 лет. Вот Шаймиев встречается с экипажем Ил-76, совершившим героический побег из Кандагара. А здесь - прогуливается с Ельциным по Казанскому кремлю, а вот - беседует с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Позволяет выставка узнать, как сейчас проводит досуг Минтимер Шаймиев. Играет в шахматы, гуляет с лайкой Махмай. Впрочем, тихая пенсия - это не про него.

В 2010 году после ухода с поста президента он основал Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры. Остров-град Свияжск и древний Болгар - два знаковых для Татарстана, да и всей России, музея-заповедника. Две святыни, христианская и мусульманская, находились тогда в удручающем состоянии. Около десяти лет потребовалось, чтобы отреставрировать памятники, наладить инфраструктуру. Сейчас это туристические жемчужины Татарстана.

Усилиями Шаймиева Болгар и Свияжский Богородице-Успенский монастырь были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Шаймиев принял активное участие в воссоздании собора в честь Казанской иконы Божией Матери. И занимался строительством Болгарской исламской академии.

Болгар - древняя столица волжских булгар, предков татар, является колыбелью ислама в России. Эту религию здесь приняли в 922 году. Место для российских мусульман святое. Каждую годовщину этой даты собираются десятки тысяч верующих для молитвы. А в этом году исполняется 1100 лет принятия ислама Волжской Булгарией. Фонд Шаймиева, по сути, готовил Болгар к юбилею. Вряд ли было возможно масштабное празднование, если бы музей-заповедник пребывал в разрухе.

Потребуется опыт Шаймиева и в подготовке торжеств. На этот год запланированы строительство дороги до Болгара, ремонт речного вокзала и другие проекты. Минтимер Шарипович входит в оргкомитет по подготовке. А значит, снова за работу!