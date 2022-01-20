Путин наградил первого президента Татарстана Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин наградил Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Сегодня первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполняется 85 лет. Глава государства поздравил его с юбилеем. В своем поздравлени Путин отметил, что все, кто работал или встречался с Шаймиевым, отмечают его исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог.

Президент напомнил, что Шаймиев возглавлял Татарстан в переломную эпоху, несмотря на это, он не боялся трудностей, твердо следовал своим убеждениям и принципам. Путин также отметил огромный вклад Шаймиева в социально-экономическое развитие региона, в сбережение его культурных и духовных традиций.