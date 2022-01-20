Участники Евразийского НОЦ обновят приборную базу на 220 млн рублей

Гранты на обновление приборной базы в 2022 году получат всего 205 российских научных и образовательных организаций на общую сумму 11,8 миллиарда рублей.

В список получателей федеральных средств вошли вузы и научные организации Евразийского НОЦ: Уфимский федеральный исследовательский центр РАН получит грант в размере 203 миллиона 700 тысяч рублей, по 10 миллионов рублей получат Институт сверхпластичности металлов РАН и Уфимский государственный авиационный технический университет.

- Масштабы научных исследований, проводимых УГАТУ в рамках Евразийского НОЦ мирового уровня, требуют наличия современного высокотехнологичного оборудования. Получение финансирования позволит нашим ученым решать более амбициозные задачи, готовить собственные научные кадры и повысить престиж инженерного образования в регионе, - отметил ректор УГАТУ Сергей Новиков.

Каждая организация должна была предоставить ряд обязательных документов, в том числе программу обновления приборной базы, а также обоснование по научно-лабораторным приборам или оборудованию. Размер гранта в каждом случае определялся исходя из ряда параметров: объема приборной базы, направления научной деятельности организации, ее результативности, техновооруженности, фондоотдачи и численности исследователей.

В УФИЦ РАН выделенные средства потратят на приобретение современного высокотехнологичного научного оборудования для выполнения исследований по приоритетным направлениям развития Евразийского НОЦ мирового уровня.

- Грант на обновление приборной базы в 2022 году позволит нашему Центру увеличить свою техническую вооруженность с рекордным темпом в 22,5%. На купленном оборудовании планируем проводить исследования в области создания новых материалов и технологий для экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики, высокопродуктивного агрохозяйства, глубокой переработки углеводородного сырья с производством продуктов высокого передела, развития персонализированной медицины с учетом генетических особенностей человека, а также новых способов транспортировки и хранения энергии. Такое существенное обновление приборной базы позволит повысить качество проводимых в УФИЦ РАН научных исследований и будет являться дополнительным инструментом для закрепления в научной сфере молодых и талантливых исследователей,- прокомментировал председатель УФИЦ РАН Вадим Захаров.

Итоги конкурсного отбора подвело Министерство науки и высшего образования РФ. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты".