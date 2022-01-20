Участники Евразийского НОЦ обновят приборную базу на 220 млн рублей

Новости

147 проектов вошли в лонг-лист Премии продюсеров кино и ТВ 14:18
В Минздраве призвали не откладывать рождение детей из-за коронавируса 14:18
В российских школах стартовал курс "Самосознание" 14:11
Центробанк Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 14% 14:11
В Москве выявлено 11557 вновь заболевших 14:09
Собянин: Москва готова к проведению ЭКСПО-2030 14:06
По Крымскому мосту в 2021 году проехали 2,6 млн автомобилей 14:05
В военном госпитале имени Бурденко появится онкоцентр для силовиков 13:59
Москва стала лидером по угонам за прошлый год 13:56
Штамм "омикрон" уже выявлен в 55 регионах страны 13:55
Собянин доложил Путину о ситуации с "омикроном" в Москве 13:53
Доля современного вооружения и техники в ВС РФ к концу года вырастет до 73% 13:34
Более 3 млн семей считают свое жилье аварийным 13:27
Путин наградил первого президента Татарстана Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного 13:16
Лукашенко во второй раз переболел COVID-19 13:09
Песков назвал позитивным фактом готовность США обсуждать неразмещение вооружений на Украине 13:00
Олег Басилашвили повторно заболел коронавирусом 13:00
В Кемерове продлили арест фигурантам дела о трагедии на "Листвяжной" 12:58
Появилось видео недовольства Роналду после замены в матче против "Брентфорда" 12:57
Захарова рассказала о будущем ОДКБ 12:47
Только пятая часть семей живет в просторном жилье 12:45
В Молдавии ввели режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса 12:43
СМИ: Худрук "Современника" Рыжаков повторно госпитализирован с COVID 12:36
"Черные банкиры" в Москве заработали на обналичивании денег 48 млн рублей 12:35
ФСБ накрыла сеть криптоферм в Дагестане с оборудованием на 500 млн 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
20.01.2022 13:45

Участники Евразийского НОЦ обновят приборную базу на 220 млн рублей

Текст: Гульназира Ишбердина (Уфа)
Гранты на обновление приборной базы в 2022 году получат всего 205 российских научных и образовательных организаций на общую сумму 11,8 миллиарда рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В список получателей федеральных средств вошли вузы и научные организации Евразийского НОЦ: Уфимский федеральный исследовательский центр РАН получит грант в размере 203 миллиона 700 тысяч рублей, по 10 миллионов рублей получат Институт сверхпластичности металлов РАН и Уфимский государственный авиационный технический университет.

Фото: пресс-служба Правительства РБ
В Башкирии участники НОЦ получат гранты на 200 млн рублей

- Масштабы научных исследований, проводимых УГАТУ в рамках Евразийского НОЦ мирового уровня, требуют наличия современного высокотехнологичного оборудования. Получение финансирования позволит нашим ученым решать более амбициозные задачи, готовить собственные научные кадры и повысить престиж инженерного образования в регионе, - отметил ректор УГАТУ Сергей Новиков.

Каждая организация должна была предоставить ряд обязательных документов, в том числе программу обновления приборной базы, а также обоснование по научно-лабораторным приборам или оборудованию. Размер гранта в каждом случае определялся исходя из ряда параметров: объема приборной базы, направления научной деятельности организации, ее результативности, техновооруженности, фондоотдачи и численности исследователей.

В УФИЦ РАН выделенные средства потратят на приобретение современного высокотехнологичного научного оборудования для выполнения исследований по приоритетным направлениям развития Евразийского НОЦ мирового уровня.

- Грант на обновление приборной базы в 2022 году позволит нашему Центру увеличить свою техническую вооруженность с рекордным темпом в 22,5%. На купленном оборудовании планируем проводить исследования в области создания новых материалов и технологий для экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики, высокопродуктивного агрохозяйства, глубокой переработки углеводородного сырья с производством продуктов высокого передела, развития персонализированной медицины с учетом генетических особенностей человека, а также новых способов транспортировки и хранения энергии. Такое существенное обновление приборной базы позволит повысить качество проводимых в УФИЦ РАН научных исследований и будет являться дополнительным инструментом для закрепления в научной сфере молодых и талантливых исследователей,- прокомментировал председатель УФИЦ РАН Вадим Захаров.

Итоги конкурсного отбора подвело Министерство науки и высшего образования РФ. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты".

В регионах Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл Евразийский научно-образовательный центр

Главное сегодня

Песков об инициативе признать ДНР и ЛНР: Сначала должна проголосовать Госдума
За сутки в России подтверждено 38 850 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку домашних животных
Несырьевой неэнергетический экспорт России в 2021 году установил рекорд
В Молдавии ввели режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса