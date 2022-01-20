В Прикамье после теста на туберкулез госпитализировали двух учеников

В школе № 11 города Березники Пермского края пятеро учеников почувствовали себя плохо после того, как им сделали тест на туберкулез. Информацию подтвердили в краевом минздраве.

Выяснилось, что трое детей после укола начали жаловаться на плохое самочувствие. У них была слабость и головокружение. Им оказали необходимую помощь и отпустили домой. Они находятся на амбулаторном наблюдении. Еще два мальчика попали в больницу. Их состояние удовлетворительное и скоро их выпишут.

В минздраве сообщили, что эти побочные явления предусмотрены при использовании препарата на тест туберкулеза. Сам он безопасен и применяется уже давно.