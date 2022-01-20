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20.01.2022 15:18
Рубрика: Общество

В Самаре будут готовить кандидатов в космонавты

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самарском государственном университете будет разработана сквозная программа подготовки будущих космонавтов. Такое поручение дал губернатор Самарского региона Дмитрий Азаров. Предполагается, что перспективные специалисты получат финансовую поддержку.

Фото: iStock
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- У нас есть факультеты, которые являются профильными для космической отрасли, но вполне возможно, нам нужен сквозной проект подготовки отряда космонавтов. Понятно, что много людей туда не попадет, но для нашего региона это крайне важно. И конечно, в тот момент, когда отбор происходит, нам надо информировать об этом более масштабно, - отметил Азаров на встрече с отрядом космонавтов, прибывшим в регион с рабочим визитом.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, что уже весной в столице региона предполагается отобрать научный эксперимент для проведения на борту космического корабля.

- Сейчас Роскосмос заинтересован в том, чтобы увеличить количество таких экспериментов. Самара могла бы поучаствовать в этом, потому что научный потенциал города очень высок, - отметил космонавт.

В регионах Общество Образование Общество Космос Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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