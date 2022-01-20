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20.01.2022 16:22
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии задержали банду наркоторговцев, среди которых были дети

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

В Удмуртии задержали банду наркоторговцев - по уголовному делу проходят 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном СК.

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В ведомстве рассказали, что в течение 2021 года, участники преступной группы производили закладки наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах. Полиция обнаружила тайники в Ижевске, Глазове и Воткинске. Было изъято более полутора килограммов синтетики. Кроме Удмуртии, наркоторговцы также "работали" в Московской, Ленинградской, Кировской областях, Башкирии и Пермском крае.

Сейчас восемь задержанных находятся в СИЗО, пятеро - под домашним арестом. Полиция разыскивает других участников преступного сообщества и его организатора.

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