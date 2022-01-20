В Удмуртии зарегистрировали 15 случаев заражения "омикроном"

В Удмуртии зафиксированы первые 15 случаев заболевания новым штаммом коронавируса - "омикроном". Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

По данным губернатора, заболевшие выявлены в Ижевске, Балезинском, Алнашском, Сюмсинском районах. В числе заразившихся подросток 16 лет, девять человек в возрасте от 18 до 64 лет, еще пять - старше 65 лет. Все они чувствуют себя удовлетворительно.

Бречалов напомнил, что сейчас, когда заболеваемость начала расти, важно соблюдать все требования безопасности, носить маски, не посещать мест массового скопления людей и вакцинироваться. Сегодня в республике есть запас препаратов - 285 тысяч доз всех зарегистрированных в России вакцин. В городах и районах работают 128 прививочных пунктов, отметил руководитель региона.

Накануне премьер Удмуртии посоветовал работодателям перевести сотрудников на удаленку, а также предупредил об усилении контроля за соблюдением санитарных норм.