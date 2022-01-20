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20.01.2022 10:02
Рубрика: Власть

30 новосибирских предприятий улучшили показатели благодаря нацпроекту

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирской области, где национальный проект "Производительность труда" стартовал в конце 2019 года, к нему уже присоединилось 51 предприятие при плановом показателе 41.
Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

Тридцать компаний завершили полугодовую работу с экспертами Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда, а значит, смогли увеличить выпуск продукции, сократить издержки, снизить время протекания процесса и объем незавершенного производства. Сейчас они продолжают самостоятельно внедрять улучшения.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
Новосибирская импортозамещающая компания снизила потери на производстве

Большинство компаний, завершивших активную стадию реализации нацпроекта, которая длится полгода (еще 2,5 года предприятия работают самостоятельно), относятся к сфере обрабатывающей промышленности. В их числе разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования "Файбер Трейд", один из крупнейших в России производитель высококачественных профильно-погонажных изделий и полуфабрикатов из ПВХ "Вармекс", производитель пластиковых окон "Континент окон", предприятие, специализирующееся на производстве нетканых материалов "С2 Групп". Кроме того, полугодовую фазу прошли предприятия легкой промышленности, в частности, "Здравмедтех-Новосибирск", оборонно-промышленного комплекса - НМЗ "Искра", "Новосибирский патронный завод" и "Экран-Оптические системы", а также компании строительной отрасли, АПК и пищевой промышленности.

"Количество предприятий, вовлеченных в национальный проект при целевом показателе 41 на конец 2021 года, фактически составило 51. В настоящее время в Новосибирской области реализовано 30 проектов по повышению производительности труда. Из них двенадцать под управлением экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, семь проектов под управлением Регионального центра компетенций и одиннадцать с участием привлеченных экспертов, то есть, это так называемые самостоятельные предприятия", - рассказала директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области Камилла Волосская.

В первом квартале 2022 года проект стартует еще на семи предприятиях региона.

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