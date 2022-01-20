Алтайские предприниматели попросили расширить антикризисную поддержку

В Алтайском крае, несмотря на сложную экономическую ситуацию и действующие противоэпидемические ограничения, растет число предпринимателей и самозанятых, а вот количество малых предприятий несколько сократилось.

В ноябре-декабре 2021-го введение новых коронавирусных ограничений больно ударило по бизнесу, поскольку совпало с традиционным предновогодним периодом роста торговли и покупательской активности. Представители МСП заявили о серьезном сокращении потока посетителей в спортивных комплексах, торговых центрах, общепите, которое в некоторых случаях доходило до шестидесяти-семидесяти процентов.

- Судить о падении выручки и оборота в ноябре-декабре можно будет после подведения итогов работы предпринимательского сектора в 2021 году, а такие данные появятся только к марту, - отметил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. - Но предварительные результаты говорят о положительной динамике развития малого и среднего бизнеса в регионе. Так, отгрузка товаров собственного производства за девять месяцев прошлого года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на девятнадцать миллиардов рублей, а оборот - на сорок миллиардов, превысив показатели даже допандемийного 2019 года. Если за десять месяцев 2020-го по спецрежимам предприниматели уплатили около 5,5 миллиарда рублей налогов, то за этот же период 2021-го - 7,8 миллиарда.

Предприниматели такой существенный рост налоговых отчислений связывают с увеличением налоговых ставок и отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). "Кроме того, выросла платежная дисциплина, поскольку получить господдержку может только тот, у кого нет долгов по налогам, зарплате и другим обязательным платежам. А без господдержки сегодня сложно выживать", - пояснили в правлении Алтайского союза предпринимателей.

- Отмена ЕНВД дала существенный рост налогов, ведь ставки по другим налоговым режимам заметно выше, - прокомментировал ситуацию корреспонденту "РГ" председатель совета краевого отделения "Опора России" Евгений Госьков. - Близки к ЕНВД только патенты, но они распространяются на очень узкий спектр деятельности.

В профильном ведомстве полагают, что увеличение в полтора раза отчислений по специальным налоговым режимам, которые зависят от результатов хозяйственной деятельности, - это показатель стабильного развития предпринимательского сектора. Ведь если малые предприятия больше заплатили налогов, значит, они и заработали больше.

- Да, налоговая нагрузка после отмены ЕНВД выросла, но многие перешли на упрощенную систему налогообложения, а 16,5 тысячи предпринимателей выбрали патенты, поскольку мы создали по ним оптимальные условия, - подчеркнул Александр Евстигнеев. - Так, налог по патенту в самой пострадавшей отрасли - общепите - в Барнауле составляет шестьдесят тысяч рублей в год на одного работника. И эту ставку еще можно уменьшить до пятидесяти процентов за счет уплачиваемых страховых взносов. Некоторые предприниматели перешли на самозанятость, где налоговые ставки минимальные. К середине декабря 2021 года в Алтайском крае насчитывалось около 33 тысяч самозанятых. Менее чем за два года существования этого режима самозанятые заплатили 111 миллионов рублей налогов при совокупном доходе в 3,8 миллиарда рублей - не самая тяжелая нагрузка.

О динамичном развитии предпринимательского сектора говорит и рост числа субъектов МСБ. Индивидуальных предпринимателей в регионе в прошлом году стало почти на две тысячи больше, количество самозанятых выросло в четыре раза - с 9,5 до 33 тысяч. А вот число малых предприятий сократилось на 2,9 тысячи. Но в целом общее количество субъектов МСП в крае к концу прошлого года достигло 106 тысяч, тогда как на 1 января 2021-го составляло 75 тысяч.

Предприниматели не скрывают, что сохранить бизнес в непростых экономических и эпидемиологических условиях им помогла дополнительная государственная поддержка. По данным регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, общий объем помощи малому и среднему бизнесу из средств федерального и краевого бюджетов в 2020 году достиг почти двадцати миллиардов рублей, из них около 9,5 миллиарда рублей составила дополнительная "антикоронавирусная" поддержка.

"Итоговой цифры за 2021 год пока нет, но уже ясно, что помощь, связанная с противоэпидемическими мерами, будет заметно меньше, чем в 2020-м", - отметили в ведомстве.

- В прошлом году только в конце октября государство возобновило поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за введения QR-кодов и других противоэпидемических ограничений, - отметил Александр Евстигнеев. - Это субсидии на зарплату, которые выдавали до середины декабря. В крае было подано почти 6,3 тысячи заявок на получение в общей сложности около 315 миллионов рублей, что должно сохранить занятость примерно 25 тысяч человек. Кроме того, начала действовать программа ФОТ 3.0, позволяющая малому бизнесу получить кредиты на зарплату под три процента годовых сроком на один год. Более двухсот компаний подали заявки на 1,2 миллиарда рублей таких кредитных средств.

На региональном уровне тоже расширили помощь. В частности, ввели дополнительные льготные займы из Алтайского фонда финансирования предпринимательства и существенно расширили список их получателей, включив него в том числе и торговые центры, непродовольственную торговлю. А с этого года социально ориентированный малый и средний бизнес освободили от уплаты аренды за землю и объекты недвижимости, находящиеся в краевой собственности.

Но предприниматели говорят, что таких мер недостаточно, и предлагают на федеральном уровне расширить список пострадавших отраслей, продлить действие субсидий на зарплату, возобновить компенсации части затрат на приобретение санитарных средств для компаний сферы услуг. А также вернуться к программе ФОТ 2.0, которая позволяет списать долги по льготным кредитам, если малым предприятиям удалось сохранить штат сотрудников. Эти предложения предпринимательского сообщества уже направлены в минэкономразвития РФ.

- Поддержку можно расширить и на региональном уровне, - подчеркивает глава регионального отделения "Опоры России" Евгений Госьков. - Прежде всего, снизив налоговую нагрузку. Ведь в Алтайском крае сегодня действует максимально возможная ставка налога на имущество - два процента от стоимости - для более пяти тысяч объектов недвижимости. Принцип формирования этого перечня нам неизвестен и никаких льгот при уплате налога не предусмотрено. Мы не раз предлагали региональным властям ввести для этих объектов минимальную необлагаемую налогом площадь - пятьсот квадратных метров, но нас не поддержали. Сейчас депутаты Алтайского заксобрания планируют снова рассмотреть это предложение.

Справка "РГ"

В 2021 году в Алтайском крае 338 субъектов МСП получили льготные кредиты в Алтайском фонде финансирования предпринимательства на общую сумму 854 миллиона рублей. А всего в портфеле фонда свыше 550 действующих займов на 975 миллиона рублей. Стандартная ставка по микрокредитам составляет 7,5 процента годовых, для социальных предпринимателей - 3,75 процента, для самозанятых - два процента годовых. Кроме того, Алтайский фонд МСП выдал поручительства на 1,2 миллиарда рублей, что позволило малому бизнесу привлечь коммерческие кредиты на 3,3 миллиарда рублей.