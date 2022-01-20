Как Новосибирск очищают от нестационарных торговых объектов

Власти Новосибирска объявили о демонтаже почти 600 киосков в 2022 году. Речь о вновь выявленных и незаконных нестационарных торговых объектах (НТО). В то же время в минпромторге России заявляют о том, что особое внимание на местах должно уделяться развитию малых форматов торговли.

В этом году в Новосибирске могут демонтировать почти 600 киосков. Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска в конце прошлого года выявили в разных районах города 590 самовольно установленных НТО. Также в ведомстве указывают на избыток объектов малой торговли в пределах одной локации.

- Я дал поручение провести мониторинг и проверить, насколько правомерна установка тех или иных нестационарных торговых объектов. Это понятие общее, но порой под него подпадают самые разные конструкции, в том числе так называемые кибитки, которые возникают преимущественно в летнее время и никак не узаконены. Мы не боремся с малым бизнесом, а приводим город в порядок в преддверии важных событий, - сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В наступившем году город будет принимать чемпионат мира по волейболу среди мужчин, а через год - молодежный чемпионат мира по хоккею. В связи с этим в мэрии решено уделить особое внимание приведению в порядок так называемых гостевых маршрутов, которые, в частности, пролегают через площади Карла Маркса и Калинина - традиционные места торговли, в том числе стихийной. На всех маршрутах уже начали демонтаж рекламных конструкций: с фасадов зданий убрано 1,5 тысячи незаконных и более 200 легальных рекламных баннеров.

По словам начальника профильного департамента Виталия Витухина, схема размещения НТО включает 2954 места для временных торговых точек.

- В прошлом году без правоустанавливающих документов было самовольно установлено 590 киосков. В отношении 562 объектов вынесены решения о демонтаже, вопрос об оставшихся 28 будет рассмотрен в ближайшее время, - сообщил Виталий Витухин.

В пресс-центре мэрии напомнили, что в 2021 году было демонтировано 450 самовольных нестационарных объектов.

Руководитель департамента, ссылаясь на результаты мониторинга, обратил внимание на несколько проблем. Есть примеры, когда владельцы НТО не соблюдают обозначенную специализацию своего торгового объекта.

Так, в Новосибирске 37 киосков числятся как места продажи прессы, а фактически в них идет торговля другой продукцией. Есть и перекос в количестве НТО в одной локации. Еще одна проблема - размещение киосков в многоквартирных жилых домах. Таких 355. Вокруг отдельных домов выросло десять-шестнадцать и более торговых киосков.

Жители также жалуются на то, что число пивных и табачных ларьков растет как на дрожжах. Например, на улице Жуковского (в районе зоопарка) в трех соседних домах насчитывается пять "пивнушек".

В ведомстве полагают, что можно перераспределить НТО, разместив некоторые из них в районах с наименьшей концентрацией киосков.

- Сейчас формируется перечень компенсационных мест для них. Эта работа будет выполнена в первом квартале 2022 года, - пообещал Виталий Витухин.

Проблема с размещением НТО в ноябре 2021-го привела к тому, что мэр Анатолий Локоть объявил мораторий на установку нестационарных объектов на месяц. Поводом стал инцидент в микрорайоне МЖК Восточный Октябрьского района, жители которого выступили с протестами против установки нового нестационарного объекта на улице Высоцкого.

Глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков тогда подтвердил, что территория жилмассива Восточный перенасыщена торговыми объектами. В результате в конце года в районе провели масштабную работу по демонтажу самовольных НТО. Всего здесь было выявлено 565 таких объектов в виде старых контейнеров, павильонов, киосков, станции техобслуживания, автомойки, магазинов модульного типа. Больше всего НТО находилось на Гусинобродском шоссе. Только на территории бывшего Гусинобродского рынка убрано три крупных объекта - СТО, автомобильная мойка, магазин непродовольственных товаров (аккумуляторов). В результате проверок возбуждено десять дел об административном правонарушении по статье 5.2 "Нарушение порядка размещения временных объектов".

На то, что площади Маркса и Калинина, несмотря на постоянные проверки, превращаются в барахолки, жалуются многие жители города. При обсуждение дизайн-проекта благоустройства площади имени Калинина более половины опрашиваемых поддержали идею вообще запретить здесь несанкционированную торговлю, 43 процента полагают, что киоски необходимо оформить в едином стиле.

- Будем продолжать борьбу с несанкционированной торговлей на площади имени Калинина, ее нужно очищать. Считаю разумным предложение по корректировке мест для частных продавцов, - отметил Анатолий Локоть.

Председатель Новосибирского областного отделения "Опоры России" Игорь Салов отмечает, что прежде всего необходимы понятные и прозрачные правила игры. Если от владельцев киосков требуют привести НТО к единому архитектурному облику, то предприниматели должны быть уверены в долгосрочном сотрудничестве с муниципалитетом. К примеру, новый киоск стоит не менее одного миллиона рублей. Вложив такие средства, владельцы хотят получить предсказуемый договор аренды земельного участка.

- Через НТО предприниматели реализуют свои амбиции, имеют возможность получать доход, платить налоги, кормить свои семьи. Когда в мэрии говорят о сносе киосков, то кто задается вопросом: куда пойдут работать эти люди? У нас не урегулированы правила и схема размещения НТО. В нее, например, не попадают объекты общепита и бытовых услуг, а значит, их владельцы не могут получать "антиковидную" поддержку и другие льготы. Наведение порядка - это не демонтаж НТО, нужно совершенствовать процедуру их размещения. Если демонтируют или переносят киоск, требуются компенсационные места. До сих пор нет перечня таких мест. По этой проблеме мы работаем с региональным минпромторгом, выходим на федеральный уровень с предложением внести изменения в закон о госрегулировании торговой деятельности, - сообщил корреспонденту "РГ" Игорь Салов.

Руководитель отделения "Опоры России" напомнил, что в правительство России внесен проект стратегии развития торговли в РФ до 2025 года, в которой особое внимание уделено малым форматам. В частности, в минпромторге РФ одной из главных задач видят увеличение количества малых торговых форматов, прежде всего ярмарок, мест для торговли гражданами продукцией собственного производства, нестационарной и мобильной торговли, оптовых и розничных рынков. В пресс-службе минпромторга РФ напомнили, что в 2021 году вышло распоряжение федерального правительства, в котором региональным властям и муниципалитетам указано на необходимость развития малых форматов торговли. "Крайне важной остается инициатива по развитию нестационарной и мобильной (развозной) торговли", - отмечают в ведомстве.

Между тем

На сайте Ассоциации малоформатной торговли 30 декабря 2021 года появилось официальное сообщение, в котором выражена озабоченность тем, что "при четко заявленных общегосударственных ориентирах на поддержку малого бизнеса как одной из наиболее пострадавших в условиях пандемии сфер экономики предпринимательские инициативы в области развития нестационарной торговли порой не встречают должного понимания со стороны региональных и местных властей, сталкиваются с серьезными административными барьерами".