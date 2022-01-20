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20.01.2022 16:03

Нефтепроводное предприятие в 2021 году направило на охрану труда более 300 млн рублей

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги работы в области охраны труда, промышленной безопасности и производственного контроля. В 2021 году на улучшение условий труда персонала предприятие выделило 315 млн рублей.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Были приобретены специальная одежда и обувь, средства малой механизации (стропы, лебедки, домкраты), переносные приборы контроля и сигнализации предельно допустимых концентраций горючих газов.

В течение года проведена модернизация 34 систем отопления и вентиляции, 575 систем освещения производственных, административно-бытовых зданий во всех филиалах предприятия. Для создания комфортных бытовых условий при выполнении вахтовых работ в прошедшем году в Ишимское районное нефтепроводное управление закуплены современные вагоны-домики. Порядка 190 млн рублей составили затраты на обучение персонала, проведение санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий.

В целях обеспечения высокого уровня промышленной безопасности АО "Транснефть - Западная Сибирь" и для отработки готовности персонала предприятия к нештатным ситуациям проведено 1769 учебно-тренировочных занятий различных уровней. Для оснащения профессиональных аварийно-спасательных формирований предприятия закуплена новая специальная автомобильная техника, обеспечен необходимый запас средств, приобретен сорбент, в том числе произведенный с применением природных компонентов - сфагнума.

Большое внимание было уделено соблюдению требований надзорных органов в сфере промышленной безопасности и обучению работников. В течение 2021 года в филиалах предприятия территориальными управлениями Ростехнадзора проведено 28 проверок. По их итогам выданы положительные заключения. Также за прошедший год 1 956 сотрудников АО "Транснефть - Западная Сибирь" прошли предаттестационную подготовку и повышение квалификации по направлению "Промышленная безопасность".

Результатом эффективной работы АО "Транснефть - Западная Сибирь" в области промышленной безопасности стало отсутствие аварийных ситуаций на производственных объектах. В 2021 году компания награждена дипломом лауреата (II место) всероссийского конкурса "Успех и безопасность". Положительные практики предприятия в сфере охраны труда были также отмечены наградами региональных тематических конкурсов.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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