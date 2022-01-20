Новосибирская область готовится к прорыву в "умном строительстве"

Новосибирский губернатор Андрей Травников проинспектировал ход строительства "Ледового центра Стрижи", а также готовность к работе новой поликлиники Детской городской клинической больницы №3. Новые объекты возводятся при софинансировании из областного бюджета и поддержке правительства региона.

Двухэтажный многофункциональный спортивный комплекс "Ледовый центр Стрижи" на улице Тюленина площадью более 11 тысяч квадратных метров предстоит ввести в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Он стал первым в регионе объектом, который полностью возводится с применением технологий информационного моделирования (ТИМ/BIM).

- В Новосибирской области уже несколько объектов строят с применением технологий информационного моделирования. Объемы бюджетного строительства у нас колоссальные, поэтому переход к новым технологиям будет поэтапный. Наши специалисты к этому готовы, все необходимые бюджетные решения в этом направлении приняты, - отметил губернатор.

Строительство поликлиники на 500 посещений в смену идет на улице Кубовой. В марте ее врачи примут первых пациентов.

- Это - первая полноценная поликлиника, построенная в Новосибирске за последние 20 лет. Кроме того, это первый объект нового формата, и те семь поликлиник, которые сегодня строят в рамках ГЧП, также нельзя будет называть просто поликлиниками - это огромные многофункциональные амбулаторные центры. У них будет самый широкий функционал - полноценные детское и взрослое отделения, круглосуточный травмпункт, мощнейший блок диагностики, - пояснил губернатор.

Андрей Травников отметил, что внутри агломерации минздрав Новосибирской области проводит большую работу по более удобному для жителей перекреплению к медицинским учреждениям. К новой поликлинике в Стрижах будут прикреплены пациенты близлежащих территорий, и им не придется ездить в Краснообск.