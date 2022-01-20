Омским вузам рекомендовали переводить студентов на онлайн-обучение

В Омской области готовятся к росту заболеваемости коронавирусом. Режим повышенной готовности и все действующие санитарные ограничения продлены до 1 марта.

- Новый штамм поражает молодых людей. Поэтому сегодня в зоне риска оказываются и студенты, - пояснил глава региона Александр Бурков. - Поэтому мы рекомендовали руководителям высших и средне-специальных учебных заведений тщательно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае необходимости вводить дистанционную форму обучения.

В дистанционном режиме будут работать все учреждения и секции дополнительного образования. Ограничения коснутся детских спортивных соревнований. Мера будет действовать с 24 января до 1 марта.

Омским работодателям рекомендовано перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников.

Власти заявили, что система здравоохранения региона к росту заболеваемости готова. Свободно более 40 процентов коечного фонда. Создан необходимый запас лекарственных средств в амбулаторном звене и стационарах. Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты.