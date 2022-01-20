ППК "Фонд" обеспечит компенсации 400 новосибирским дольщикам

Проблемы еще пяти долгостроев Новосибирской области будут решены с применением механизма ППК "Фонд". Такое решение принял Наблюдательный совет публично-правовой компании. В результате компенсации за недостроенное жилье получат порядка 400 дольщиков региона.

О предстоящей выплате компенсаций сообщил председатель Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

- Под конец года мы приняли решения по большому числу проблемных объектов. Дополнительно еще 2312 дольщиков получат денежные выплаты. Ранее они приобрели квартиры в 18 проблемных объектах, расположенных в шести регионах страны, но их дома так и не были сданы, - сказал Марат Хуснуллин. В Новосибирской области находятся пять таких объектов.

Всего на финансирование мероприятий планируется направить 7,92 миллиарда рублей. Информацию о старте выплат ППК "Фонд" опубликует на своем официальном сайте в январе 2022 года.

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил важность принятого решения. По его данным, по соглашению правительства Новосибирской области с ППК "Фонд" в регионе уже решаются проблемы 12 домов: дольщикам четырех долгостроев выплачены компенсации, еще восемь проблемных объектов будут достроены в ближайшие два года.

Справка "РГ"

В перечень пяти новых объектов вошли три дома застройщика ООО ИСК "Базис-Строй". Они находятся в микрорайоне "Радужный" в селе Верх-Тула (дома 17/4, 17/5 и 17/6). Кроме того, в этом списке дом ООО "Стройинвестпроект" в Бердске на улице Карла Маркса, 57 (дом 4) и дом ЗАО ИФК "ФинСибИнвест" в городе Обь (улица Геодезическая).