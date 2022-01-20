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20.01.2022 05:41
Рубрика: Общество

Ученые покажут зависимость водоемов России от соли на дорогах

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Pixabay.com Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

Международный коллектив ученых проанализировал мировые исследования по засолению пресноводных водоемов Земли из-за деятельности человека. Специалисты обнаружили существенные пробелы и ошибки в данных, после чего разработали программу, которая позволит заполнить эти лакуны. Новую исследовательскую повестку группы ученых, в которую вошли представители Сибирского отделения РАН, опубликовал авторитетный журнал Trends in Ecology and Evolution - одно из самых известных экологических изданий научного мира.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
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Предстоящее исследование посвящено нескольким аспектам проблемы засоления континентальных водоемов планеты. В повестке перечислены главные направления будущих исследований. "Мы предлагаем эксперименты, методы или подходы, которые будут способствовать ответам на острые вопросы", - пояснил один из авторов статьи, сотрудник Австрийского исследовательского центра Дэвид Кунильера-Монкуси.

Во многих регионах мира засоление воды уже стало масштабным процессом и превратилось в проблему. Например, в США бьют тревогу после десятилетий использования дорожных солей. Дело в том, что мало-помалу их содержание в грунтах и поверхностных водах пресных озер стало расти. Гибнут обитатели водной стихии, ухудшается качество воды.

В России соли на дорогах массово применяют не так давно, но ученые, например, Красноярского края уже исследуют, как эти вещества влияют на обитателей пресных водоемов, рассказал соавтор статьи, сотрудник Института биофизики СО РАН, кандидат биологических наук Егор Задереев. "Тот факт, что наша исследовательская повестка опубликована в экологическом журнале №1 в мире, говорит о том, что это действительно глобальная проблема".

Справка

Использование химических реагентов на дорогах - не единственная причина засоления грунтов и водоемов. На этот процесс влияет и добыча полезных ископаемых, и интенсивное сельское хозяйство, и другие виды деятельности. Результат сказывается как непосредственно на человечестве, которое теряет запасы пригодной для питья воды, так и на чувствительных к соли обитателях водоемов - эти существа вымирают, зато распространяются другие, вредоносные виды. Как рассказали сотрудники Красноярского научного центра СО РАН, в итоге изменяется круговорот веществ в природе, увеличиваются выбросы парниковых газов.

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