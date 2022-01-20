Ученые выяснили, в какое время суток лучше "сжигать" сахар при диабете

Томские ученые изучили особенности механизма усвоения глюкозы при сахарном диабете второго типа.

Исследователи впервые в мире организовали масштабный четырехмесячный эксперимент на 240 лабораторных мышах.

- Животные так называемой "чистой линии" были выращены под заказ в виварии НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Гольдберга,- рассказали в Томском государственном университете. - При этом половину животных дорастили до "преклонного" возраста восьми месяцев, что у человека соответствует примерно 65-80 годам.

С помощью специального питания у мышей за три месяца был сформирован сахарный диабет второго типа. После этого их начали подвергать физическим нагрузкам. Мыши занимались на беговых тренажерах.

Ученые планировали выяснить, какие упражнения и при каких условиях обеспечивают максимально эффективное "сжигание" сахара, а также найти "ключ" для запуска этого механизма на молекулярном уровне.

В процессе тренировок исследователи оценивали у животных целый ряд показателей, включая вес и уровень глюкозы в крови.

Опыты показали, что для снижения сахара в крови и борьбы с диабетом наиболее эффективными у мышей оказались утренние пробежки. Для животных, ведущих ночной образ жизни, это было самое некомфортное время. Ученые предположили, что повысить КПД тренировок и эффективность утилизации сахара помогал выброс гормонов стресса.

- Если экстраполировать полученные данные на человека, то оптимальное время тренировок изменится с точностью до наоборот, поскольку люди активны днем, а не ночью, - считает заведующий кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ФФК ТГУ Леонид Капилевич. - То есть вечерние тренировки могут быть наиболее полезны с точки зрения снижения уровня глюкозы, а утренние - для снижения массы тела.

На следующем этапе исследователи собираются провести серию экспериментов с участием добровольцев-спортсменов.