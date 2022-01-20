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20.01.2022 12:21
Рубрика: Происшествия

В Барнауле школы перешли на дистанционку из-за сообщения о минировании

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Барнауле из-за анонимного сообщения о минировании школ все общеобразовательные учреждения города перевели на полдня на дистанционную работу. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

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- Анонимное письмо о минировании пришло 20 января на электронную почту администрации Центрального района краевой столицы, - пояснили в региональном правительстве. - В школах сразу же была организована эвакуация детей и учителей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все образовательные учреждения. Часть они уже успели проверить и никаких опасных предметов не обнаружили.

При этом во всех школах учащихся, занимающихся во вторую смену, на всякий случай перевели на дистанционное обучение.

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