В Барнауле школы перешли на дистанционку из-за сообщения о минировании

В Барнауле из-за анонимного сообщения о минировании школ все общеобразовательные учреждения города перевели на полдня на дистанционную работу. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

- Анонимное письмо о минировании пришло 20 января на электронную почту администрации Центрального района краевой столицы, - пояснили в региональном правительстве. - В школах сразу же была организована эвакуация детей и учителей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все образовательные учреждения. Часть они уже успели проверить и никаких опасных предметов не обнаружили.

При этом во всех школах учащихся, занимающихся во вторую смену, на всякий случай перевели на дистанционное обучение.