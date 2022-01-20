В Иркутске покупатель открыл стрельбу в магазине

Полиция задержала жителя Иркутской области, который не заплатил в магазине за выбранный товар, выстрелив вместо этого в потолок из пистолета.

Как рассказали сегодня в региональном управлении МВД, инцидент произошел в минувшую субботу в одном из торговых объектов на улице Дзержинского. Молодой человек взял с прилавка бутылку спиртного и, не рассчитавшись за него, выстрелил на выходе из магазина в потолок.

Вызванные продавцом сотрудники правоохранительных органов установили личность стрелка по записям с камер видеонаблюдения - это 18-летний житель Иркутска. Свои действия злоумышленник объяснил нетрезвым состоянием. Выстрел, по предварительным данным, был сделан из пневматического пистолета.

Нарушителю грозит штраф - до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и боеприпасов.