В Новосибирске под домашний арест отправили замглавы областного УФССП

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя начальника регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе управления Судебного департамента по Новосибирской области, женщине предъявлено обвинение по статье УК о взятке, полученной должностным лицом. Домашний арест продлится до 17 марта, после чего может быть продлен.

Как передают "Вести. Новосибирск", эпизод имел место в 2018 году, когда фигурант дела занимала должность руководителя отдела ФССП по Ленинскому району Новосибирска. К ней обратился бизнесмен, за которым числился долг в шесть миллионов рублей. За 50 тысяч он попросил снять запрет на выезд за границу. Незаконное вознаграждение он передал обвиняемой через посредника.