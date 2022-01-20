В Омске маршрутка протаранила пять машин и врезалась в дом

Омские госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

Дорожный инцидент произошел 19 января в 12.54 по местному времени. Микроавтобус "ГАЗель", в котором находилось 18 пассажиров, двигался по проспекту Карла Маркса.

В районе дома № 15 водителю маршрутки стало плохо. Он выехал на полосу встречного движения, где "ГАЗель" столкнулась с четырьмя автомобилями. Затем микроавтобус развернулся, наехал на припаркованный автомобиль и врезался в здание.

- В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю пассажирского автобуса и пассажирке 1949 года рождения, - сообщает УМВД России по Омской области.

В ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.