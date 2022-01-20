В Приангарье для непривитых от COVID-19 пенсионеров ввели самоизоляцию

Жители Иркутской области старше 60 лет, непривитые от коронавирусной инфекции, с этого дня должны соблюдать режим самоизоляции. Его действие продлится неопределенное время. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности в условиях чрезвычайной ситуации подписал 20 января губернатор Игорь Кобзев. Об этом сообщили сегодня в правительстве региона.

Ужесточение ограничительных мер связано с осложнением эпидемиологической ситуации из-за распространения нового штамма "омикрон". Рекомендация вводить подобные ограничения отражена в перечне поручений президента России высшим должностным лицам субъектов РФ, уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Кроме того, согласно изменениям, внесенным сегодня в указ губернатора, работодателям в Приангарье рекомендовано перевести не менее половины сотрудников на дистанционный режим.