В России появилась новая уникальная программа скидок для туристов

На горнолыжном курорте Шерегеш в тестовом режиме стартовала программа лояльности для туристов из Кузбасса. Скидки, которые смогут получать ее участники, составят от пяти до двадцати процентов.

Пока договор с дирекцией спортивно-туристского комплекса заключила только одна компания - собственник сектора Е. Десятипроцентную скидку уже начали предоставлять пользователям подъемника при каждом расчете через турникет. Чуть позже в список войдет подбрасывающая канатная дорога, а за ней - дневные ски-пассы.

"Интерес туристов к Шерегешу вырос, особенно за последние два зимних сезона. Загрузка курорта близка к ста процентам, сюда приезжают не только со всей Сибири, но и из Казани, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, - отмечает зампредседателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев. - Это связано, в том числе, и с запуском чартерных авиарейсов. Повышенный спрос влияет на ценовую политику на рынке. Поэтому осенью 2021-го была поставлена задача запустить в Кузбассе программу лояльности для местных жителей. Продукт уникальный, ни на одном горнолыжном курорте страны подобного нет. Мы проверяли".

Как стать участниками программы? Ими могут быть совершеннолетние жители региона, у которых есть регистрация в Кемеровской области. Им надо обратиться в один из 19-ти пунктов регистрации по месту жительства (список есть на сайте дирекции спортивно-туристского комплекса). И предъявить паспорт, СНИЛС, банковскую карту. В крайнем случае можно прийти в один из трех таких же пунктов в Шерегеше. В результате платежная карта любого банка станет своеобразным льготным пропуском на курорт.

Пока, как говорилось, это касается только подъемника в секторе Е. С 1 марта со скидкой в Шерегеше начнут продавать абонементы на разные подъемники (эта услуга одна из самых востребованных). А летом - тестировать программу будут в пунктах проката, кафе, ресторанах и гостиницах. К началу следующего зимнего сезона кузбасские туристы смогут получать скидки на проживание в коллективных средствах размещения, работающих официально.

"Программа лояльности поможет бизнесу привлечь дополнительных клиентов. И Шерегеш станет доступнее, - уверен директор управляющей компании СТК "Шерегеш" Алексей Стоянов. - Но, к слову, уже сейчас некоторые компании по собственной инициативе создают льготные условия для земляков. На некоторые подъемники можно приобрести дневной абонемент всего за 960 рублей, если сделать это в определенных временных рамках".

И прокаты горнолыжного снаряжения, по его словам, работающие в поселке, а не на горе, тоже предлагают комфортные цены.

"Что же касается нашей программы, - продолжает Стоянов, - то уже определился ряд потенциальных ее участников, ведутся активные переговоры. В том числе, с крупнейшим игроком на рынке подъемников. Осталось решить юридические вопросы. А всего на курорте работают более двухсот предпринимателей. И мы уверены, что количество наших партнеров будет расти в геометрической прогрессии. Контракты пока будем заключать на срок до 31 декабря 2022 года. Но программа, рассчитанная на длительный срок, станет всесезонной".

Ближе к маю предусмотрен переход на цифровую процедуру регистрации участников, чтобы к программе лояльности можно было подключиться в личном кабинете, не выходя из дома. И перечень услуг, доступных со скидками от пяти до двадцати процентов, расширится автоматически.

"Пока скидочный код, привязанный к банковской карте, можно использовать, только приложив ее к терминалу, - уточнил Стоянов. - При этом система уже сейчас максимально защищена от попыток мошенничества. Не исключено, что кто-то из местных жителей захочет передать свою карту другим людям, на которых скидки не распространяются. Но мы будем отслеживать количество транзакций оперативно. И точно так же, в режиме реального времени, отвечать на вопросы пользователей, учитывать их пожелания. Для этого организовали колл-центр: 8-800-600-96-56".

По словам Сергея Алексеева, сейчас оператор программы и собственники туристических объектов разрабатывают условия участия в программе многодетных семей и других льготников. "Очевидно, что в низкий сезон, когда загрузка гостиниц и подъемников гораздо меньше, чем зимой, скидки для местных туристов должны быть выше", - подчеркнул Алексеев.

В новогодние праздники Шерегеш посетили более 186,8 тысячи туристов - почти на три процента больше, чем прошлой зимой.

По данным администрации Таштагольского района, в популярном местечке Горной Шории, наряду с россиянами, побывали гости из Великобритании, Колумбии, Латвии, Казахстана, Италии, Белоруссии и Германии.

Справка "РГ"

С 20 января гостиницы Шерегеша и других территорий Кузбасса заселяют туристов только при предъявлении QR-кодов о вакцинации, либо отрицательных тестов на коронавирус.

Этот порядок в ноябре 2021-го был временно приостановлен. Как сообщает агентство по туризму Кемеровской области, теперь в гостиницу, санаторий, гостевой дом и так далее необходимо предоставить в бумажном или электронном виде один из документов: сертификат о прививке, справку о перенесенной в течение последних шести месяцев инфекции, отрицательный результат ПЦР-теста (срок годности - 48 часов) или справку о противопоказаниях к вакцинации. Требование о QR-контроле распространяется исключительно на совершеннолетних.

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