В Сибири три человека пострадали при взрыве газа на заводе мороженого

На фабрике мороженого в городе Купино Новосибирской области произошел взрыв газа. Как рассказали в региональной прокуратуре, в результате инцидента пострадали три человека.

По предварительной версии, речь идет о "хлопке в испарителе охладительной системы на складе готовой продукции". Это произошло при ремонте, который делали сотрудники предприятия. Трое пострадавших госпитализированы с ожогами, один из них находится в реанимации местной ЦРБ.

В результате происшествия частично обрушились стены из сэндвич-панелей. В прокуратуре начали проверку исполнения законодательства об охране труда. Исполняющий обязанности прокурора района выехал на место.

Проверку инцидента начали и в Следственном управлении СКР по Новосибирской области. По ее результатам будет принято процессуальное решение.