ФСБ накрыла сеть криптоферм в Дагестане с оборудованием на 500 млн

В Дагестане сотрудникам ФСБ совместно с полицией удалось предотвратить деятельность сети майнинг-ферм, незаконно действовавших на территориях Махачкалы, Кизляра, сел Кульзеб и Новое Гадари. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Всего обнаружено и изъято более четырех тысяч единиц компьютерной техники стоимостью около полумиллиарда рублей. Сумму нанесенного материального ущерба устанавливают специалисты "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

В пресс-службе компании рассказали "РГ", что за 2021 год совместно с представителями правоохранительных органов в Дагестане выявлено 25 случаев майнинг-хищения электроэнергии при добыче криптовалюты на общую сумму 130 миллионов рублей.

"В этом году филиал "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" продолжит борьбу с незаконным потреблением электроэнергии майнинг-фермами. Энергокомпания и представители правоохранительного блока республики составили график проверок населенных пунктов, в которых без объективных причин существенно выросло энергопотребление, здесь пройдут проверки на предмет незаконных подключений", - сообщил представитель пресс-службы компании.