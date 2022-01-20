В Дагестане сотрудник больницы осужден за поддельные COVID-сертификаты

В Дагестане работника больницы осудили условно за подделку сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19.

"Сотрудник отдела информационных технологий Кизилюртовской центральной городской больницы через учетную запись врача-эпидемиолога осуществил неправомерный доступ в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, куда внес заведомо ложные сведения о вакцинации граждан против COVID-19, которые фактически ее не проходили", - сообщили "РГ" в пресс-службе УФСБ Дагестана.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации".

Решением суда мужчина осужден на три с половиной года лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью в сфере компьютерных технологий на два года.