На даче в Ленинградской области изъяли почти 35 кг наркотиков

В одном из дачных домов Всеволожского района Ленинградской области полицейские обнаружили крупную партию синтетических наркотиков - около 35 килограммов.

Как сообщает ГУ МВД региона, дача принадлежит безработному местному жителю 38 лет. Правоохранители изъяли 33 пакета и 14 пластмассовых контейнеров с порошком. Экспертиза показала, что это наркотическая смесь, содержащая мефедрон.

Возбуждено уголовное дело. Владелец садового участка, подозреваемый в наркопреступлениях, задержан. Полиция устанавливает источники приобретения и каналы сбыта наркотического вещества.