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Олег Басилашвили повторно заболел коронавирусом

Здоровье
    20.01.2022, 13:00
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)

У народного артиста России Олега Басилашвили подтверждена коронавирусная инфекция, сообщили "РГ" в БДТ имени Товстоногова, где служит актер. Он болеет COVID-19 уже второй раз.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на самого Басилашвили, 87-летний Олег Валерианович болеет бессимптомно. Температуры и насморка тоже нет.

Стоит отметить, что артист последние несколько месяцев находился на самоизоляции на даче под Петербургом и не понимает, как мог заразиться.

Легкое течение болезни Олег Басилашвили объясняет тем, что несколько месяцев назад он сделал прививку от коронавируса.

Напомним, в первый раз с COVID-19 всенародно любимый артист столкнулся зимой прошлого года. Тогда не обошлось без госпитализации.

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