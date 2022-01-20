Олег Басилашвили повторно заболел коронавирусом

У народного артиста России Олега Басилашвили подтверждена коронавирусная инфекция, сообщили "РГ" в БДТ имени Товстоногова, где служит актер. Он болеет COVID-19 уже второй раз.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на самого Басилашвили, 87-летний Олег Валерианович болеет бессимптомно. Температуры и насморка тоже нет.

Стоит отметить, что артист последние несколько месяцев находился на самоизоляции на даче под Петербургом и не понимает, как мог заразиться.

Легкое течение болезни Олег Басилашвили объясняет тем, что несколько месяцев назад он сделал прививку от коронавируса.

Напомним, в первый раз с COVID-19 всенародно любимый артист столкнулся зимой прошлого года. Тогда не обошлось без госпитализации.