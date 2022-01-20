По делу о крупном мошенничестве в петербургском метро задержаны трое

В Петербурге по делу о крупном мошенничестве задержан главный инженер службы пожарной безопасности городского метрополитена Виктор Яковлев.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе предприятия, задержание произошло накануне, сегодня решается вопрос об избрании в отношении Яковлева меры пресечения.

По предварительной информации, речь идет о контракте 2017 года, когда проводилась независимая оценка пожарных рисков на объектах метрополитена. По делу проходят также руководитель компании - исполнителя контрактов и посредник. Расследованием занимаются структуры ФСБ России.